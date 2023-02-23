Каждая спасенная жизнь – это счастье: как волонтеры покупают и передают машины на передовую

Летом киевляне Артем Мандзюк, супруги Александр и Юлия Хожай и львовянка Оксана Боднарь объединились в волонтерскую команду, которая обеспечивает потребности военных в надежных проходных автомобилях. За это время они отправили на передовую более 30 автомобилей, приобретенных на благотворительные пожертвования, преимущественно пикапов, которые надежно служат нашим военным. Одна из них, например, через 10 дней работы спасла жизнь 18 бойцов.

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О том, как волонтеры покупают и передают авто на фронт, а также риски, связанные с поездками на фронт, рассказали "Телеграфу" Артем Мандзяк и Оксана Боднар.

"Для меня было критически важно, чтобы автомобиль не возил чью-то задницу в тылу"

Война построила эту четверку не просто так. До знакомства каждый из них занимался волонтерством, но оно не было таким масштабным: отправляли на фронт амуницию, лекарства, продукты... В то же время всем хотелось чего-то большего, более серьезного. Так случилось, что молодые люди встретились благодаря общим знакомым.

- Мир тесный. И волонтерство, мне кажется, базируется именно на таких связях, бескорыстной помощи друг другу, — говорит Оксана. – Мы с командой решили заниматься поставками автомобилей. Тем более трудно распыляться на все. Все нужды не покроешь, всех обеспечить не сможешь.

— У нас есть знакомые украинцы, давно проживающие в Литве, Польше, Британии и на волонтерских началах подбирают машины для ВСУ. У них там определенные контакты, у них глаз набит. Словом, профи. Для меня главное было привезти автомобиль на фронт, увидеть, кому его передал, пообщаться с бойцами. И очень критично было, чтобы машина не ездила в тылу, не возила здесь чью-то задницу, – говорит Артем.

Зарубежные партнеры подгонят отобранные по многим параметрам и согласованные с нашими военными автомобили на польско-украинскую границу и оставляют их на парковке. Задача Оксаны – переправить их через контрольно-пропускной пункт. Еще летом она организовала группу из десятка женщин, которые выезжали в Польшу за машинами для военных. В августе-сентябре каждую неделю мотались туда по выходным. Сейчас реже ездят. В последнее время прохождение границы занимает больше времени.

— Вынуждены постоянно объяснять полякам, почему так много машин завозится для военных в Украину, — говорит Оксана. — Это очень утомительно. Чтоб они сообразили, показываю им настоящие фото обстрелянных, сгоревших и взорванных на минах машин. Машина на фронте – расходный материал. Дай бог, чтобы она спасла кому-то жизнь. Мы еще соберем деньги, еще купим и привезем.

За полгода волонтерская команда, до сих пор остающаяся без названия, доставила на фронт более 30 полноприводных джипов. Очень популярны у военных пикапы, поэтому на них так часто объявляются собрания, потому что они могут и обеспечение перевозить, и раненых при выходе из оцепления.

Все автомобили приобретены за пожертвования благотворителей. Банка Артема постоянно открыта. Пока он даже не объявляет конкретное собрание, но благодаря доверию со стороны активных благотворителей оно регулярно пополняется. Муж постоянно и сам прилагает туда собственные деньги. Остальные члены его команды собирают средства на ремонты и более мелкие вещи, при необходимости забросают ему остатки со своих счетов, если не хватает на покупку автомобиля.

– Очень помогает компания Interkassa, в которой я работаю, – говорит Артем. — Коллеги видят мою большую волонтерскую работу, они мне доверяют. Так, перед Новым годом фирма передала на благотворительность более миллиона гривен, собранных на аукционах. За них я купил пять автомобилей. Аналогичный аукцион был проведен летом и также собрали более одного миллиона. Купили на них тоже пять машин, а вдобавок еще форму, обувь и шлемы.

Последние десять дней тратим по 25-35 тысяч гривен каждый день.

— Распространение постов о наших потребностях бывает очень действенным, — дополняет Оксана. — Однажды моя подруга совершила репост сбора на машину в инстаграмме, и ее дальний знакомый, проживающий за границей, связался с Артемом. "Я вижу в вашей ленте много фото- и видео отчетов. Вы действительно реально помогаете ВСУ. А я давно искал людей, которым мог бы доверить. Давайте я профинансирую вам одну машину", — предложил мужчина свою помощь.

Редко, но встречаются приятные бонусы. Одна из первых машин, которую волонтерская группа отогнала на фронт, была передана фондом блоггера Александра Куровского. В общей сложности этот фонд подарил команде три автомобиля.

Благотворительные взносы, если честно, значительно сократились по сравнению с мартом-апрелем, и это объяснение — усталость общества от войны, инфляция... Но когда Ярослав Жаренов, главный редактор портала "Телеграф", однокурсник Артема Мандзюка и помощник команды, выставляет в соцсетях посты об очередном собрании, поступления резко возрастают. Ибо Ярослав пишет так, что написанное затрагивает души людей. Информационный фронт еще как работает!

Народ активнее донатит во время массированных ракетных атак врага, когда гибнут мирные жители. Тогда у людей отчаяние и у них возникает желание кому-то помочь. Когда все спокойно, тогда немного теряется чувство, что в стране идет война.

Практически каждая машина пережила кучу обстрелов, но все, за исключением расстрелянных, возвращаются после ремонта на фронт.

Машины, полученные из-за границы, обязательно проходят техническое обслуживание, и только тогда их перегонят на передовую. В Киеве у них есть проверенная СТО. И Саша Хожай с утра до вечера полностью курирует процесс: всему помогает мастерам, подбирает запчасти, сам становится к работе. "Пытаемся максимально идеально сделать машину, чтобы она не остановилась где-нибудь в поле" - отмечает Артем.

Сюда же, в Киев, в тысяче километров от фронта, волонтеры возвращают боевые машины с повреждениями для восстановления.

— Иногда меня спрашивают, зачем мы занимаемся ремонтом, если можно купить новый автомобиль. А здесь просто математика. Пикап стоит в среднем 7 тысяч долларов. Качественно отремонтировать его обходится в полторы тысячи долларов. Говорю, давайте семеро скинемся по тысяче долларов и купим новое. "Да нет, у меня свои проблемы", — как правило, слышу в ответ. Вот и весь разговор, – говорит Артем. — Однажды, кстати, мы попытались починить машину в Днепре. К сожалению, если ты не можешь контролировать процесс, то что-то вылезет боком. А Кстати, ни в одном нашем автомобиле мотор не вышел из строя, хотя некоторые из них уже по полгода отработали. Но им просто необходимо восстановление, потому мы забираем их в Киев. Кое-кто из бойцов сам пригонит машины на СТО, – говорит Артем.

– Практически каждая машина пережила кучу обстрелов. У той переднее стекло вылетело, у той колеса повреждены, у другой — кузов… Но после ремонтов они продолжают выполнять свои задачи. Наибольшую ценность представляет тот автомобиль, который больше всего помог ребятам. Были такие, которые стоили по 2,5-3 тысячи долларов, но отрабатывали просто идеально. Ибо были надежны. В общем, все переданные нами машины, за исключением уничтоженных, работают. Вопрос, конечно, не в их стоимости, – добавляет Оксана.

Спрашиваю своих собеседников о том, известно ли им, как долго джипы, доставленные ими на фронт, остаются в строю.

- Меньше всего "воевал" пикап, который мы передавали пограничному подразделению 25 декабря, - отвечает Артем. – Перед этим он долго был в ремонте, мы вложили в него много денег. А через десять дней после передачи звонит по телефону командир и говорит: "Мы вывозили ребят из окружения, налетели на какое-то препятствие, машина разбилась". Но ведь главное, что за 10 дней она спасла жизнь восемнадцати бойцов! И это великая радость для нас.

Эвакуация этого пикапа Mitsubishi L200 из Бахмута имеет особую историю. Ребята из Луганского пограничного отряда выходили на нем из окружения ночью, без фар, и напоролись на препятствие. Авто пришлось оставить на месте. На следующий день бойцы смогли перетащить Mitsubishi в более или менее безопасное место, которое было всего в каком-то километре от линии столкновения, а команде волонтеров предстояло забрать ее в ремонт. Несмотря на непрекращающиеся стрелковые бои под прикрытием воинов из украинско-грузинского легиона, они загрузили поврежденный автомобиль на лафету и Артем нажал на газовую педаль пикапа. Лафета, не подготовленная к экстремальной езде по разбитой скользкой дороге, на выезде из Бахмута начала раскачиваться, и в результате трехтонный груз оказался в кювете. К счастью, "поезд" удержался на колесах, а военные не без труда, но вытащили его на трассу. В настоящее время Mitsubishi L200 восстанавливается в Киеве и в ближайшее время снова отправится на восток.

Кроме машин, команда без названия везет на фронт зарядные устройства, генераторы, старлинки, дроны, спальники, карематы, иногда вкусности... Помощь от нее получили 54-я, 72-я, 79-я, 93-я бригады, Луганский пограничный отряд, украино-грузинский легион, спецподразделение "Kraken". В скором времени поступит техническое пополнение от нее в 10-ю, 30-ю, 47-ю бригады. Интересно, что недавно ребята из 72-й попросили помочь бойцам из 30-й, потому что те ездят на "Жигулях". Одно знакомство выводит на другое, и появляются все новые заказы.

— Считаю, не столько военные зависимы от тех, кто в тылу, а наоборот. Это они стоят на фронте, жертвуют своей жизнью и здоровьем ради нас здесь. Мы должны их поддерживать. Поэтому работаем над тем, чтобы максимально закрывать запросы защитников, – говорит Оксана.

Отдельно оставим реквизиты Артема Мандзюка

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Приват: 5375 4112 0269 5644

PayPal: [email protected]

и Оксаны Боднар :

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