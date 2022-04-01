'Катастрофически не хватает рук': хмельницкие волонтеры просят помощи в плетении маскировочных сеток для ВСУ

Волонтеры в Хмельницком с утра до вечера плетут маскировочные сетки для наших военных. Однако заказов от ВСУ приходит все больше и они не успевают закрывать все их потребности. Поэтому волонтеры просят небезразличных граждан приобщиться к помощи фронту.

Своеобразный цех для изготовления маскировочных сеток был обустроен в спорткомплексе Хмельницкого национального университета, сообщает местное издание ye.ua. Организовали плетение сеток еще в первый день полномасштабного российского вторжения, на призыв помочь откликнулось около 2 тысяч человек.

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Сюда приходят все – и женщины и мужчины, молодые люди и даже дети. Здесь для всех есть работа: одни приносят ткани, другие режут, третьи плетут.

Однако сейчас желающих значительно меньше. Учитывая, что уже начали работать государственные структуры, начал работать рынок, возобновилось дистанционное обучение, времени у людей стало меньше.

За месяц волонтеры сплели уже 730 сеток на крупную военную технику. Однако сейчас им катастрофически не хватает людей, не хватает рук, которые помогали бы все это делать. Ведь заказы от военных не перестают поступать.

Ткань для сеток в большинстве случаев привозят из швейных цехов – это остатки, фактически хлам. Еще 20% материала приносят люди. Основа — это рыболовная сетка, которую волонтеры покупают, но есть несколько людей, которые делают ее своими руками.

Плетение маскировочных сеток – это кропотливая ручная работа. Однако никто не сетует, наоборот: люди радуются, что могут помочь защитникам.

Здесь уже сформировался "скелет" тех, кто приходит каждый день. Есть люди, которые прибегают на час во время обеденного перерыва. Но все убеждены, что плести маскировочные сетки – веселее, чем просто просматривать без конца новости в телефоне.

Хмельницкие волонтеры приглашают всех, у кого есть свободное время, приходить сюда хотя бы на несколько часов и помочь плести сетки.

Помочь с плетением маскировочных сеток можно с 8:00 до 19:00 в спорткомплексе ХНУ. За подробной информацией всех желающих просят обращаться по телефону: +38 (068) 061-37-17.