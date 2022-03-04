Катастрофа может случиться в любую секунду: министр энергетики Украины оценил опасность обстрелов Запорожской АЭС

Угроза обстрелов украинских атомных электростанций (АЭС) российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно, ведь ожидания принятия соответствующего решения могут иметь катастрофические последствия.

Об этом предупредил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада". Он считает, что катастрофа может случиться в любую секунду, поэтому медлить нельзя.

"Вопрос не в том, какая страна выпустит ядерную ракету. Вопрос в том, что (в Украине. – Ред.) 15 энергоблоков. И, например, на Запорожской станции есть хранилище ядерного топлива. Это угроза, превышающая любые ракеты" , – сказал министр.

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По его словам, об этом уже предупреждена организация МАГАТЭ. Россия является ее членом и обязана выполнять любое решение.

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