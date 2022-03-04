Катастрофа может случиться в любую секунду: министр энергетики Украины оценил опасность обстрелов Запорожской АЭС
Угроза обстрелов украинских атомных электростанций (АЭС) российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно, ведь ожидания принятия соответствующего решения могут иметь катастрофические последствия.
Об этом предупредил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада". Он считает, что катастрофа может случиться в любую секунду, поэтому медлить нельзя.
"Вопрос не в том, какая страна выпустит ядерную ракету. Вопрос в том, что (в Украине. – Ред.) 15 энергоблоков. И, например, на Запорожской станции есть хранилище ядерного топлива. Это угроза, превышающая любые ракеты" , – сказал министр.
По его словам, об этом уже предупреждена организация МАГАТЭ. Россия является ее членом и обязана выполнять любое решение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российские оккупанты ночью 4 марта начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских кафиров попал в первый энергоблок, произошел пожар, создававший потенциальную опасность ядерной катастрофы;
гендиректор ЗАЭС сообщил, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции нарушена, а реакторы находятся в опасности. Ее обстреляли русские оккупанты, а позже ворвались кадыровцы;
пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, который ночью 4 февраля обстреливали российские кафиры, был ликвидирован. Речь идет о здании учебно-тренировочного корпуса.