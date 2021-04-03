Катаклизмы и проблемы со здоровьем: чего ждать от апреля

Согласно китайскому календарю и методу Цимэнь Дуньцзя, апрель – один из двух пустых месяцев года, что сулит снижение защитных сил организма и выносливости.

По китайскому календарю, это месяц Водного Дракона, который создает фон со спадом иммунитета и оптимизма, в особенности 4-го вечером, 5, 10, 16, 17, 19, 28, 29 апреля и 4 мая. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала мастер фэн-шуй Виктория Хилинич.

В такие дни лучшей тактикой является отдых и релакс, а также забота о поддержании своего здоровья. Особая комбинация для фэн-шуй по методу Летящих Звезд 2/5 на Юго-Востоке, четко дает понять, что стоит ожидать локальных природных бедствий и концентрации других катаклизмов, в особенности 5, 10, 16, 17, 20, 28, 29 апреля и 4 мая.

"Если ваш вход в дом расположен на Юго-Востоке, то вам стоит принять все меры безопасности и беречь здоровье. Можно ожидать резких перемен погодных условий и следует избегать посещения вредоносных мест. Апрель не принесет решающих позитивных сдвигов и результатов в глобальных масштабах, кроме краха уже полностью не жизнеспособных систем, а также новые законы, создающие препятствия для больших денежных движений, под эгидой обновления систем. Остается продолжать начатые ранее рутинные проекты, чтобы заработать на пропитание. Для пытающихся работать в полную силу, занимаясь любыми делами, необходимо быть готовым к острым ситуациям и внезапным скандальным происшествиям. С новым продуктом на рынок можно выйти, если только он является предметом необходимости и может доставляться наземным транспортом. Другие инновации могут быть поддержаны лишь под эгидой избавления от безнадежно испорченного", – отметила Хилинич.

Однако апрель будет удачным для побега от публичной активности и пассивного отдыха на Юге, если удастся найти такую возможность. Удивительные результаты будут от уединенной работы над совершенствованием мастерства в избранном вами виде действий, а также над своим внутренним духовным миром, что может предоставлять неожиданные позитивные открытия.

"Постоянство таких усилий, приложенных в выбранном вами направлении, покажет свой результат к 27 апреля. Создает препятствия событиям переезда, смене места жительства, задержки в подаче и оформлению любых официальных документов. Это один из месяцев явных экономических сложностей для Украины. Хотя, не ожидается резкого падения курса гривны. Основные проблемы – получение и распределение инвестиций, трудности у банковских систем. Всплывают махинации крупных размеров, коррупционные схемы, возникают ограничения для совершения больших движений для вкладов", – предупредила мастер фэн-шуй.

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