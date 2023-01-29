Касается и непригодных к военной службе: в ГПСУ объяснили нюансы запрета на выезд для чиновников

В Украине действует запрет на выезд государственных служащих за границу во время военного положения. Примечательно, что ограничения касаются, в том числе, чиновников, которые непригодны к военной службе.

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Согласно законодательству, пересекать государственную границу чиновники теперь могут исключительно с целью служебной командировки. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, постановление №69 о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины уже вступило в силу. Документ предусматривает запрет на выезд из Украины для чиновников, народных депутатов, прокуроров, судей, представителей местного самоуправления и рядя других чиновников.

Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что принятые нововведения не имеют гендерной окраски и касаются как мужчин, так и женщин. Также Демченко объяснил, что вопрос контроля возлагается не только на ГПСУ и ее инспекторов непосредственно на границе. Ответственность лежит, в том числе, на должностных лицах, которые подпадают под нормы постановления правительства и их руководителей, которые посылают своих подчиненных в служебную командировку.

Напомним, во время действия военного положения украинским чиновникам запретили выезжать из страны. Однако законодательство регламентирует, в каких случаях поездка за границу все же возможна.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил постановление, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, подписав указ.

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