Карта Украины из 5 900 пасок: волонтеры в Подольске установили национальный рекорд

В Подольске на Одесщине установили рекорд Украины — самая большая карта Украины, сделанная из домашних пасок.

Видео дня

Волонтеры Гончаренко центра и участницы волонтерского спецотряда "Паляница" в течение двух дней конструировали на главной площади города специальный стол площадью 77 квадратных метров, на котором и разместился съедобный рекорд - 5 900 домашних пасок.

Волонтеры получили специальный сертификат от "Национального реестра рекордов Украины", после чего раздали часть пасхальных вкусностей присутствующим военным, а другую часть отправят прямо на передовую для бойцов, защищающих Украину.

"Главной целью для нас всех, конечно, было не просто поставить рекорд, а угостить домашними пасками как можно больше военных и подарить им ощущение дома. Ведь Пасха - это важный семейный праздник. Однако, к сожалению, не все смогут встретить его в кругу семьи. Поэтому именно это и объединило наше волонтерское сообщество: девушки из отряда "Паляница" под руководством Людмилы Татар в течение пяти дней почти круглосуточно выпекали все эти тысячи пасок. Все мы работаем на победу! На логотипе Гончаренко центра есть гончар, который лепит будущее Украины. Так и мы все вместе сейчас вылепляем, создаем надежный тыл, пока наши защитники и защитницы очищают украинскую землю от рашистского нашествия", - отметил основатель сети Алексей Гончаренко.

Карта из пасок получилась размером 11 метров 40 сантиметров на 7 метров. Для всей выпечки использовали тонну муки, 2000 яиц, 80 кг сливочного масла, 200 литров молока, 50 кг сахара. Спецотряд "Паляница" жжет вкусности для военных с первого дня войны. Сначала это была небольшая группа волонтеров, объединившихся на базе Гончаренко центра и готовившихся для военных частей Подольска и Теробороны. Но впоследствии волонтерская группа выросла и отделилась в крупное кулинарное спецподразделение. Выпечка из Подольска отправляется по всей линии фронта военным со всей страны уже больше года.

"Волонтеры Гончаренко центра много помогают нашему подразделению и другим бригадам. Это очень вдохновенная команда. Они всегда передают не просто помощь, а делают это от всей души. И это очень чувствуется. Сегодня хозяйки нас очень поразили. Запах домашней пасхи — это запах дома. Большое спасибо за такие невероятные вкусности, золотые руки и такие же золотые сердца. Это очень ценно для военных ощущать такую поддержку", — отметил представитель 21 бригады Сергей Дибров.

На установке рекорда растрогались даже представители "Национального реестра рекордов Украины". Лана Ветрова, работающая в реестре с 1998 года, была поражена тем, с какой серьезностью волонтеры Подольска подошли к процессу. "Команда готовилась больше месяца, потом неделю они пекли паски. Это действительно рекорд, который имеет смысл. Мы гордимся такими украинцами", — сказала она.