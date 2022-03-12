Карл Бильдт о провале РФ в Украине: воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что за две недели войны в Украине четверть российской военной техники было уничтожено.

По его словам, воинская часть, имеющая потери в треть, считается непригодной. Об этом Бильдт написал у себя в Twitter.

"Я слышал оценки здесь, в округе Колумбия, что за две недели до четверти российской военной техники во время вторжения в Украину было уничтожено или выведено из строя. Я помню со своих старых военных лет, что воинская часть, имеющая потери в треть, считается непригодной", – заявил Бильдт.

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I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of 🇷🇺 military equipment in the 🇺🇦 invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB — Carl Bildt (@carlbildt) March 11, 2022

Напомним, глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заяви, что все мечты российских оккупантов о быстром захвате Украины провалились. Наступление вражеской армии захлебнулось, ей не хватает ресурсов и сил для активизации боевых действий.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

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