Друзья, сегодня будет пост на одну тему, которая касается советского прошлого и сталинских концлагерей — тема очень страшная, но не написать о ней нельзя, потому что как хорошо говорится в одной поговорке — кто не знает прошлого, у того нет будущего.

Поговорка, кстати, полностью применима к многим постсоветским странам — они полностью забыли все ужасы советского строя (словно их и не было никогда), а кое-где начались сперва робкие, а потом всё более наглые и настойчивые попытки обеления преступлений сталинизма — всё для того, чтобы подвести "теоретическую базу" под вечное правление одного обнулённого товарища из советского КГБ, который спит и видит себя новым Сталиным и "собирателем земель", – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

Видео дня

Попытка это обречена на провал: времена империй, которые одной рукой подсовывают под нос флаги и парады, а другой – прячут мёрзлые трупы, давно прошли. В информационную эпоху обманывать людей и скрывать правду становится всё сложнее. Как невозможно скрыть и то, что на самом деле происходило в ГУЛАГе — сотни и тысячи документальных свидетельств преступлений ждут своего часа и настоящей десталинизации общества, которая обязательно состоится в ближайшие десятилетия — потому что никакой другой дороги в будущее нет.

А сегодня я расскажу вам про ещё один ужас ГУЛАГа — каннибализм, который был достаточно распространённым явлением в сталинских концлагерях. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал, конечно же, тоже подписывайтесь)

Для начала давайте посмотрим, откуда вообще в системе сталинских концлагерей ГУЛАГа могли взяться каннибалы. В СССР (большая часть территории которого была бывшей Российской империей), традиций каннибализма не существовало — такие традиции существуют у некоторых племён Центральной и Западной Африки (например, в Либерии) и являются частью всяких мрачных древних ритуалов — но европейской и азиатской частям бывшей РИ такие традиции не свойственны.

Очевидно, что заниматься каннибализмом людей могли заставить только страшные обстоятельства, в которые люди не должны попадать в принципе — обстоятельства крайнего и затяжного голода, мучений, пыток и прочего подобного. Подобные обстоятельства советская власть создавала с завидной регулярностью — например, случаи каннибализма были нередкими во времена искусственно организованного советскими властями Голодомора в Украине. Если в старые времена во время голода люди могли уйти на заработки в город, то во времена Голодомора 1930-х годов голодающие деревни оцеплялись войсками — чтобы никто не мог их покинуть.

Страшное эхо Голодомора продолжало аукаться и десятилетия спустя — даже те, кто выжил в страшный голод, был непоправимо травмирован всем увиденным. Советский маньяк и каннибал Андрей Чикатило вспоминал, как его пугала в детстве мать — "не ходи со двора! Степана съели, и тебя съедят!".

Нечто подобное происходило и в ГУЛАГе — люди там попадали в нечеловеческие условия, в которых переставали быть людьми. В этом и заключался главный ужас этой системы — она уничтожала не только тело, но и душу, внутреннюю суть человека. Даже если заключённый выходил из лагеря живым, он уже никогда не был тем, кем был прежде.

По российскому телевидению показывают бравурные репортажи о Сталине, но никогда не расскажут про остров людоедов. В 1933 году в СССР начал разворачиваться маховик репрессий — точно так же, как и в нацистской Германии, в обществе были выделены группы людей, которые подлежали уничтожению — нацисты отбирали "ненужных" по национальному признаку, а совки — по классовому. Кстати, часто эти группы в обоих тоталитарных режимах пересекались — и совки, и национал-социалисты отправляли в концлагеря гомосексуалистов, представителей религиозных меньшинств, "тунеядцев" и просто политических противников.

В мае 1933 года из-за переполненности концлагерей в районе Томска тысячи заключённых высадили на острове Назино — высадили на крошечном и пустынном острове без пищи и инструментов. Людям приказали строить бараки — но многие были уже на пределе сил. Пытавшихся бежать расстреливала охрана, обезумевшие люди тонули в окружающих остров болотах. Через пять дней на остров привезли мешки с мукой — люди дрались за неё, уносили в прямо в ладонях, шапках и платках, и ели, смешивая с речной водой.

Спустя семь дней начались первые случаи каннибализма — сперва съели трупы тех, кто погиб в болотах и от пуль концлагерной охраны. Позже начали выбирать тех, кто был на грани смерти, и вот-вот готовился умереть — объясняя это тем, что так им будет даже проще. Архивы полны страшных свидетельств о том, как назинские заключённые разводили костры и жарили на ивовых прутьях человеческое мясо своих товарищей по несчастью.

В Назинской трагедии выжило всего чуть более двух тысяч человек — из почти семи тысяч изначально привезенных на остров заключённых. Но по телевизору вы не услышите об этой страшной трагедии, превратившей людей в чудовищ — там вам только расскажут о лучшем в мире советском мороженом...

Другой пласт советского сталинского каннибализма касается побегов заключённых из нечеловеческих условий концлагерей — от ежедневных издевательств и постоянного страха смерти. Эти случаи были достаточно массовыми и касались сразу многих концлагерей — особенно тех, что были расположены в северных частях РСФСР — в районе Воркуты, Аркагалы, Колымы, Норильска, Трансполярной магистрали и многих других подобных мест.

Вот как это происходило — для побега из лагеря заключенный (или, чаще, небольшая группа из 2-3 заключенных) выбирала зэка из собственных товарищей по бараку, которого тоже подбивала на побег. За глаза такого зэка называли "кабанчик", "телок", "корова", "тушёнка", "консервы" — само обилие таких слов говорит о том, что явление было массовым и распространённым в разных частях страны.

Человека, назначенного "кабанчиком" (обычно из простоватых деревенских парней, не догадывающихся о своём предназначении) обильно подкармливали той немногочисленной калорийной едой, которую удавалось достать через посылки с воли — например, сгущённым молоком. Побег предстоял длинным (обычно концлагеря находились в слабонаселённой местности), и когда у бежавшей группы заключённых заканчивались съестные припасы — они убивали откормленного "кабанчика" и ели его...

Помню, в девяностые годы в одной из газет я читал подробную историю одного такого заключённого, рассказанную им самим. В статье было множество подробностей — например о том, что "кабанчик" до последней секунды пребывал в неведении — "с удовольствием лопал всё, что ему приносили, и ни о чём не догадывался" (цитата). Поедание человеческого мяса навсегда изменило психику этого человека, и в своём письме он признавался, что и спустя годы после побега из лагеря несколько раз пробовал человеческое мясо — умалчивая об обстоятельствах, в которых это происходило.

В качестве послесловия хочется ещё раз сказать о том, что большинство нынешних пост-советских стран так и не осознали в полной мере то, чем на самом деле был ГУЛАГ и как он непоправимо изменил и страну, и тех кто не в ней жил. В бесчеловечной сталинской системе не было победивших, все были проигравшими, ГУЛАГ разложил всех — и тех, кто сидел, и тех, кто охранял. Кто знает — не являются ли современные случаи каннибализма на пост-советском пространстве ещё одним страшным последствием ГУЛАГа? Кто знает...

В будущем обязательно появятся исследования о том, какой антропологический сдвиг произошёл в XX веке. Как метко написал обо всём этом поэт Игорь Кохановский — "Держава, обессиленная в пытках, ещё не знала о потерях сущих. Не знала, что количество убитых откликнется ей качеством живущих".

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете.