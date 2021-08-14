Какой будет погода на Маковея: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в субботу, 14 августа, на праздник Медового Спаса (Маковея) только в четырех регионах будет дождевой: Луганской, Донецкой, Запорожской области и в Крыму. Там также вероятны грозы. На остальной территории страны – без осадков.

Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра. При этом в Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской, Полтавской, Ривненской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Жары 30-ти и выше градусов в Украине в этот день не ожидается. Однако довольно жарко будет в некоторых областях на юге, а также на западе.

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Там воздух может прогреться до +26...+28 градусов. Только на Закарпатье синоптики ожидают температуру до +30, а в Одессе – до +29.

На остальной территории показатели в целом будут на несколько градусов ниже. Так, в центре, на севере и востоке в среднем прогнозируется +25...+27. Исключения – Киев, Сумы и Харьков, где термометры покажут до +28 градусов.

В Киеве и области дождя в праздничную субботу не предвидится. Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют днем в столице +26...+28 градусов.

Ранее прогноз на выходные в Украине дала погодный эксперт Наталья Диденко. Она рассказала, что будет сухо и тепло, с комфортной для человека температурой. Однако в некоторых регионах пройдут дожди.

В первой половине следующей недели будет уже жарко, местами до +34 градусов. Однако после этого наступит похолодание с дождями и грозами, которое принесет атмосферный фронт.

Как писал OBOZREVATEL, климатолог считает, что число экстремальных погодных явлений в Украине будет только расти. Причина этого – глобальное потепление.