Для этих знаков зодиака март несет опасность: чего ждать

В марте, несмотря на радость наступления весны, от проблем скрыться не удастся. Весы может накрыть депрессия, а Близнецы – перегнуть палку.

Какие сложности и опасности могут ждать представителей восьми знаков зодиака, рассказали в своем прогнозе на март астрологи.

Представителям знака Тельца они посоветовали быть внимательнее к окружающим. Среди них есть манипуляторы и провокаторы, которые хотят сбить с цели и повести по ложному пути.

Близнецам важно соблюдать меру во всем и прислушиваться ко внутреннему голосу. Он укажет правильное решение, пишет сайт Rsute.

Львам нужно обязательно бросить старые и вредные привычки, которые негативно влияют на самореализацию.

Весам стоит искать романтику, если их вдруг начнет одолевать уныние. Чтобы добиться чего-то – нужно чаще общаться с другими, а не ждать, что с неба упадет подарок.

Стрельцам могут повстречаться враги, которые попытаются отравить им жизнь. Чтобы разрушить планы противника, надо не падать духом и не обращать внимание на козни. И при этом не вступать в явную конфронтацию.

Козерогов могут испугать грядущие перемены. Но они пойдут на пользу.

Водолеям астрологи рекомендовали внимательно изучить себя и свои повадки. Для того, чтобы вырасти, придется избавиться от балласта своих негативных качеств.

Рыбам надо начать обращать внимание на знаки судьбы, ведь она пытается помочь им. Не стоит идти на поводу у собственных амбиций и ставить их превыше всего.

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