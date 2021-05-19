Так, друзья, сегодня будет новый пост из нашего большого и интересного цикла материалов о Чернобыле — как уже знают постоянные читатели моего блога, недавно я и моя команда побывали в Чернобыльской зоне отчуждения (где снимали много дней) и сейчас постепенно публикуем большой цикл лонгридов и видео — так что не переключайтесь, будет интересно!

Сегодня я расскажу вам, как жили сотрудники ЧАЭС в городе Припяти — это очень интересная тема, и интересна она по многим аспектам. Лично мне, как исследователю всего, что связано с СССР, интереснее всего было изучить, как жизнь жителей Припяти отличалась от жизни в других областях СССР, а также насколько большой была разница между уровнем жизни разных семей внутри самой Припяти.

Несмотря на то, что Припять считалась "витриной социализма" — даже внутри неё существовали определённые различия в жизни разных семей — например, одинокая уборщица или продавец не могли рассчитывать только лишь на комнату в общежитии либо (в лучшем случае) на крохотную малосемейную квартиру — а вот руководство АЭС жило в просторных и светлых четырёхкомнатных квартирах в центре города. Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, в сегодняшнем большом и очень интересном посте с множеством фото — рассказ о том, как в начале восьмидесятых годов жила Припять в целом и работники ЧАЭС в частности.

Закрытые и полузакрытые города в СССР.

Для начала расскажу в общих чертах о том, как жили люди в городе атомщиков и почему попасть в него считалось по советским меркам "престижным". Несмотря на то, что советские власти рассказывали сказки о "равенстве всех в СССР", качество жизни в различных городах и населённых пунктах на территории СССР было очень неравномерным — где-то было "почти всё" (по советским меркам), а где-то было всего мало. В каких-то городах полки ломились от дефицита даже в самые сложные времена, а где-то не было буквально ничего — кроме хлеба и прогорклого подсолнечного масла на разлив.

Об этом нечасто говорилось вслух, но в СССР существовали различные категории обеспечения городов — такое неравенство в принципе могло возникнуть только в советской плановой экономике, но в СССР оно особо никого не коробило и считалось чем-то нормальным. К "первой категории" (которая обеспечивалась всем самым лучшим) относилась, собственно, Москва, столицы союзных республик (вроде Минска или Киева) а также "закрытые" и "полузакрытые" города, в которых работали стратегические предприятия. Делалось это для того, чтобы персонал данных предприятий лучше работал — возникала своеобразная конкуренция и советский "естественный отбор".

Город Припять можно отнести к категории "полузакрытых" городов. В отличие от полностью закрытых городов (которые часто даже не были указаны на карте), на въезде в Припять не было даже шлагбаума и въезд/выезд из города особо не контролировался — но вместе с тем, попасть туда на ПМЖ было достаточно сложно, и часто люди прилагали усилия, чтобы там оказаться.

Для этого нужно было либо быть напрямую связанным с работой на АЭС (быть квалифицированным работником атомной отрасли), либо быть востребованным специалистом, либо просто как-то отличиться. К примеру, известная жительница Припяти Людмила Игнатенко (жена погибшего пожарного Василия Игнатенко) попала в Припять по распределению — в качестве своеобразной премии, поощрения за отличное окончание кулинарного техникума.

Ну а далее мы посмотрим, что из себя представлял уровень жизни в Припяти.

Уровень жизни в городе атомщиков.

По современным меркам жизнь в городе Припять не представляет ничего особенного — это обычный город, застроенный, в основном, панельными зданиями с достаточно маленькими и некомфортными квартиками (в абсолютном большинстве с крошечными кухнями), где не было никакого современного сервиса и современных развлечений. Вместе с тем, для жителей СССР 1980-х Припять представлялась чем-то чуть ли не сказочным — потому что на то время Припять была одной сплошной новостройкой, и в сознании советских граждан плотно связывалась со всем современным и новым. Даже сама атомная энергетика была чем-то загадочным и очень футуристичным.

Не в последнюю очередь такой образ Припяти подчёркивало визуальное искусство города — например, мозаичные рельефные панно скульптора Литовченко, которые я бы отнёс к стилю "советский сюрреализм". На колоссальных мозаичных панно Припяти (которые Иван Литовченко лепил вручную по стёклышку) в гротескной форме обыграны различные "ультра-современные" советские мотивы — например, как Прометей даёт людям огонь, попутно их облучая:

В Припяти были современные магазины, в которых (о чудо!) была еда. В отличие от остального СССР, в Припяти довольно часто можно было найти всевозможные редкие и дефицитные товары, которыми полузакрытый город атомщиков с населением всего в несколько десятков тысяч человек снаюжался исправно. По рассказам бывших жителей города — в магазинах Припяти начала восьмидесятых свободно лежали бананы, за которыми в других частях СССР (и даже в столицах) выстраивались гигантские многочасовые очереди.

Впрочем, с современной точки зрения "великолепность" припятских магазинов вызывает лишь улыбку. На снимке ниже я запечатлел интерьер одного из центральных припятских магазинов под названием "Колосок" — внутри всего 4-5 витрин-холодильников а также остатки нескольких стеллажей, что находились за продавцами. Слева — остатки хлебо-булочного отдела. В наши дни ассортимент товаров в любой пост-советской стране в 3-5 раз выше, а всё свободное пространство магазина заставлено прилавками.

Помимо магазинов, в Припяти также было несколько кафе, где жители могли проводить свободное время. Одним из любимых мест отдыха припятчан было кафе "Припять" на набережной, которое имело два зала — один с видом на залив, а другой с видом на город. По выходным в кафе крутили мультики для детей — что в стране с отсутствующими как класс видеомагнитофонами было отличным развлечением.

В Припяти существовал также кинотеатр "Прометей" и дворец культуры "Энергетик" — при котором было множество творческих и спортивных кружков для детей, а ещё существовала отдельная школа искусств — она была пристроена к задней части "Прометея" и представляла собой ультра-современное здание с гигантской футуристической фреской "Музыка" над входом, авторства всё того же Ивана Литовченко:

Все пять припятских школ были новыми (такими же, как и остальной город), с большими окнами — и людям казалось, что такие школы дают самые современные и актуальные здания.

И ещё очень важный момент — все здания, включая даже обычные небольшие магазины внутри дворов в Припяти были построены в современном минималистичном стиле — в виде "стекляшек" с окнами "в пол" и стеклянными дверями — что создавало ощущение жизни в ультрасовременном городе будущего, впереди у которого только хорошее.

Типовая квартира работника ЧАЭС.

Давайте посмотрим, как в Припяти жила семья обычного работника ЧАЭС по имени Николай. Николай был одним из работников Первого блока Чернобыльской станции, в ночь аварии был на ЧАЭС и является прямым свидетелем и в какой-то степени участником тех событий. Как и большинство "станционников" (особенно работающих на Первой очереди станции), Николай жил в Первом микрорайоне Припяти.

Первый микрорайон застроен типовыми панельными зданиями, характерными особенностями которых является наличие газовых плит — они были в Первом и Втором микрорайонах города; а затем, по мере пуска ЧАЭС и строительства Припяти — остальные три микрорайона оснастили электроплитами. Магистрального газопровода в Припяти не было, дома снабжались из газовых коллекторов, которые ещё и сейчас можно увидеть во дворах города.

Балконы домов Первого микрорайона украшены тематической лепниной на тему СССР и атома — эти декоративные балконные ограждения были отлиты специально для Припяти. В точно таких же домах, кстати, жил и заместитель главного инженера ЧАЭС Анатолий Дятлов, и известный ликвидатор аварии Григорий Медведев (знаменитый своей книгой "Чернобыльская тетрадь), и многие другие работники станции.

Подъезд дома сейчас выглядит вот так. На площадке первого этажа можно увидеть адресную табличку с фамилиями жителей дома — такие таблички были распространены по всей Припяти. На каждой площадке находятся по две квартиры.

Поднимаемся в квартиру Николая. По современным меркам это весьма скромная квартира с небольшой прихожей и маленькими комнатами. В крошечной детской осталсь двухъярусная кровать с лежащей на первом ярусе мягкой игрушкой.

За перегораживающим комнату шкафом сохранились старые, "доаварийные" вещи. Скорее всего, их достали из шкафов мародёры ещё в конце восьмидесятых-начале девяностых годов.

Небольшая кухня с остатками газовой плиты. В квартире Николая кухня была обклеена клеёнкой, в других квартирах подъезда можно также найти остатки кафеля.

Ванная комната с крашеными синими стенами, небольшой ванной и сохранившимся умывальником:

Длинный балкон в гостиной (второй комнате квартиры), который выходит прямо на ЧАЭС. В ночь аварии супруга Николая стояла на этом балконе и смотрела на пожар...

... Словно грозное предзнаменование, в углу одной из комнат лежит книга "Сборник вопросов и задач по физике", сверху которой лежит какая-то часть детской игрушки, до боли напоминающая треснувшую модель канального реактора РБМК-1000.

Квартира директора ЧАЭС Брюханова.

А мы тем временем идём дальше через весь проспект Ленина (центральную и самую главную улицу Припяти) и выходим к общегородскому центру — где находится так называемый "белый дом". Своё название дом получил вовсе не из-за цвета (хотя в свои лучшие годы он был почти белым), а из-за того, что в доме проживали всевозможные "шишки" и начальство.

Обычно "белый дом" на экскурсионных программах снимают только со стороны центральной площади (где расположен магазин "Радуга"), а вот так дом выглядит со двора. В доме широкие окна и большие балконы, и даже с фасада понятно, что руководство станции жило получше обычных работников и даже лучше зам. главного инженера Дятлова (который жил в типовой квартире в Первом микрорайоне).

Директор ЧАЭС Виктор Брюханов, которого в итоге сделали одним из "крайних" в чернобыльской аварии 1986 года (нужно было кого-то показательно наказать), жил в просторной квартире в "белом доме", с видом на центральную площадь Припяти.

Потолки в квартире повыше стандартных, сами комнаты и кухня тоже достаточно большие. Всего комнат в квартире Виктора Петровича было четыре — что по советским меркам считалось весьма шикарным жильём. Кстати, сам дом не панельный — а построен из кирпича, что тоже повышает класс жилья. "Белый дом" в Припяти построен заметно лучше остальных кирпичных зданий — кладка ровная, штукатурка тоже лежит ровно и очень хорошо — до сих пор не отвалилась. Видно, что дом возводили лучшие бригады строителей — начальство себя не обделило)

От убранства и обстановки в квартире Брюханова не осталось почти ничего, но даже по остаткам "былой роскоши" видно, что директор жил весьма неплохо — в большой угловой комнате с балконом, бывшей либо гостиной, либо рабочим кабинетом, можно увидеть остатки недешевых мебельных модулей из массива — бывших, вероятно, чем-то вроде сборной библиотеки.

Вместо эпилога.

Как видите, друзья — даже в городе "образцового социализма" (какой преподносила Припять советская печать) всё равно существовало определённое неравенство — кто-то жил "как все", а кто-то "немного лучше". Руководство станции жило в просторных квартирах в кирпичной высотке в центре города, а остальные жители города в обычных панельных квартирах.

Да и остальной "анклав припятского социализма" создавался за счёт чего-то недополученного и недоданного в других частях страны. В Припяти было всё, а в окружающих её со всех сторон деревнях и населённых пунктах попроще не было ничего — и крестьяне из близлежащих деревень ездили в Припять за продуктами, чтобы купить хоть что-нибудь. Именно так в СССР выглядел реальный социализм и строилось всё "бесплатное"...

Такие дела.

Ну а в комментариях расскажите — хотели бы вы жить в то время? Старались бы переехать в Припять в семидесятые-восьмидесятые годы?

Напишите, интересно)

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