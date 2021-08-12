Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни 'политзэков' на уникальных фото

Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост с уникальными ретроспективными фото. В уже далёком 1990 году фотограф Пьер Перрин (Pierre Perrin) побывал в Советском союзе, посетил лагерь под названием "Пермь-35" и сделал уникальные фотоснимки места, называемого "последним лагерем ГУЛАГа" — в "Перми-35" начиная с довоенных времен содержались заключенные, большая часть из которых была так называемыми "политическими", – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Свою историю "Пермь-35" начинает практически с первых лет существования советской власти. В 1920 году состоялся "Восьмой всероссийский съезд Советов" (СССР тогда ещё не существовало), на котором было решено построить на Урале четыре мощные электростанции, в том числе и на реке Чусовой, после чего в этом районе началось строительство рабочих объектов. ГЭС в итоге так и не были построены, но уже частично возведенную инфраструктуру было решено использовать для создания лагерей, одним из которых и стал "Пермь-35".

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За прошедшие годы "Пермь-35" несколько раз меняла своё название и количество лагерных пунктов — после смерти Сталина лагерей стало меньше, а на месте бывших жилых бараков для раскулаченных и сосланных спецпереселенцев возник поселок Центральный. В 1972 году в "Перми-35" была создана Зона ВС389/35, предназначенная для "особо опасных государственных преступников", проще говоря — политзэков, последних из которых освободили только после распада СССР. На стене одного из бараков до сих пор сохранилась надпись — "Отсюда уходили на волю последние политические заключенные коммунистического режима". Фактически колония входила и являлась частью структуры ГУЛАГа.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как, как жили последние заключенные советского периода колонии "Пермь-35", которую называют "последним лагерем ГУЛАГа". В общем, обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на телеграм-канал тоже подписывайтесь)

02. Для начала немного о том, что представляет собой лагерное поселение и чем оно отличается от "крытой" (так на уголовном жаргоне называют тюрьму). В отличе от тюрьмы, которая представляет собой замкнутое помещение с небольшим прогулочным двориком, лагерь занимает довольно обширную территорию, состоящую из жилых бараков и нескольких других зон, каждая из которых часто огорожена собственным периметром. Зона вокруг жилых бараков называется локальной зоной или "локалкой", зона с рабочими бараками (где размещаются цеха, в которых работают заключенные) — промзоной или "промкой". Названия зон могут различаться, но общее устройство всех лагерей примерно такое.

А вот так выглядит внешняя ограда лагеря — заключенные держались за тройной оградой, поверх которой шли провода под напряжением. Ещё в кадре можно увидеть вышку часового (как правило, автоматчика Внутренних войск):

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

03. Каждое утро все заключенные проходили перекличку — на ней проверялось наличие всех заключенных на территории лагеря, а также состояние здоровья каждого из них (готов заключенный к работам или нет).

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

04. "Локалка" охранялась, как правило, достаточно хорошо, территорию могли партрулировать солдаты внутренних войск со специально обученными собаками.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

05. После переклички заключенных вели на работу.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

06. Переход из "локалки" в "промку":

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

07. Одно из предприятий в промзоне — металлообрабатывающий цех, в котором работали некоторые заключенные лагеря. Заключенный Богдан Климчак подметает пол:

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

08. Заключённый Виктор Филатов возле своего металлообрабатывающего станка. На задней стене можно увидеть типовые советские плакаты по ТБ, которые можно было встретить и на "обычных" заводах.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

09. Ещё одно предприятие лагеря "Пермь-35" — швейный цех. Заключенный Леонид Любман работает на швейной машине. Заключенным доверяли шить одежду, которая не требует высокого качества изготовления — рабочие штаны и рукавицы, стеганные ватники, рабочие халаты и т.д.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

10. Возврат с работ. Обратите внимание на советское агитанционное граффити 1970-х годов, выглядящее в уральском лагере весьма сюрреалистично:

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

11. Коридоры внутри лагерного общежития:

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

12. Душ после рабочего дня:

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

13. Арестант по фамилии Беликов отдыхает на своей кровати:

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

14. А это — обед в лагерной столовой. На обед у заключённых какая-то густая баланда, вроде горохового супа. На столах можно увидеть нарезанный хлеб-"кирпич" и солонки, сделанные из пластиковых бутылочек.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

15. Трое политзаключенных, делящих одну одиночную камеру. Слева — Александр Голдович, 25-летний заключенный, получивший 15+5 лет лагерей за дезертирство из армии и "передачу информации врагу". В центре — Олег Михайлов, 35-летний бывший тренер по тяжелой атлетике. Большую часть 1970-х годов Олега продержали в психбольнице, а в 1979-м осудили на 13 лет лагерей за попытку бегства из СССР.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

16. Одиночный карцер, именуемый также "холодильником". Сюда можно было попасть за "отрицалово" (нарушение правил режима содержания) а также за другие проступки, часто мелкие и незначительные.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

17. Лагерный больничный барак.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

18. Развлечений у заключенных особо не было. Можно было завести "домашнее животное" из живущих в лагере котов:

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

19. И почитать книги в лагерной библиотеке:

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

20. Была ещё вот такая общая комната отдыха с телевизором. Не знаю, как часто и кому можно было его смотреть.

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

21. Начальник "Перми-35" тех лет, полковник Николай Осин (на фото в центре).

Как жили последние обитатели ГУЛАГа: будни "политзэков" на уникальных фото

Ну как, что скажете? Как вам быт заключенных в позднем СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

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Источник:mirovich.media
СССР