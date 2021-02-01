Окрім загальних тем, пов’язаних з епідеміологічною ситуацією та вакцинацією населення додалась ще одна проблема від недолугих децентралізаторів, які прийняли низку "історичних законопроектів". Вони фактично розділили Україну на провінційну та міську - з населенням до 50 тис. та більше 50 тис. Проблема полягає в тому, що соціальні та гуманітарні заклади в невеликих містечках та селищах будуть оптимізовувати та переносити у великі міста.

"Ухвалення Закону "Про повну загальну середню освіту" показало певну некомпетентність парламенту, оскільки він має низку проблем, однак був проголосований представниками всіх фракцій. Цей законопроект має свою історію. Він був підготований міністерством часів Гриневич, поданий урядом Гончарука. Але ідея законопроекту з самого початку була цинічною і антинародною. Систему освіти поділили на 3 рівні – початкові школи, потім гімназії і ліцеї 10-11 класів. Так от ліцею планують створювати в населених пунктах з населенням більше 50 тис. Це означає, що всі, хто живуть у невеликих містечках, будуть позбавлені можливості мати повну середню освіту. Їм пропонують вступати до ПТУ, які теж сьогодні масово закривають, або стати молодими заробітчанами сусідніх країнах.

За це рішення мають нести відповідальність всі фракції, бо жодна з них так і не виступила проти. Наша команда та низка фахівців в галузі освіти виступали категорично проти цього законопроекту і сьогодні виправити ситуацію можна лише шляхом внесення змін до законопроекту. Потрібно зупинити цей розподіл на дітей бідних, які живуть у містечках, та багатих, які мешкають у великих містах. Для великих міст також створили проблеми, оскільки тепер дітям доведеться добиратись до навчального закладу довше, оскільки кількість ліцеїв буде меншою, ніж кількість гімназій. Цю псевдо реформу потрібно переглянути, а Міністерство освіти має порадитись з батьками та вчителями.

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