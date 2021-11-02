Как выглядит садик, реконструированный по программе Зеленского: пример Хмельницкой области

В Чемеровецкой сельской громаде Хмельницкой области завершилась реконструкция яслей-сада "Дзвіночок". Садик построили 50 лет назад, а сейчас капитально обновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Хмельницкая ОГА. Дети Чемеровецкой громады будут посещать новый, современный садик с удобными, светлыми комнатами, безопасной детской площадкой.

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"Уверен, им здесь будет уютно и весело", – отметил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Для нужд маломобильных граждан в садике установлен пандус для заезда, обеспечена соответствующая ширина и конструкция двери. Также обустроен специальный санузел.

Общая сметная стоимость реконструкции детского ясли-сада "Дзвіночок" составляет 7,98 млн грн, из которых 7,16 млн гривен – средства государственного фонда регионального развития, а 796 тыс. гривен – местного бюджета.

Напомним, Владимир Зеленский ранее сообщил о планах в этом году обновить и построить по программе "Большая стройка" сотни объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, стадионы, приемные отделения, больницы, бассейны.