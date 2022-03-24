Как выглядит Мариуполь почти через месяц обстрелов и бомбардировок: появилось видео из окруженного города

Почти уничтоженный Мариуполь, взятый в окружение российскими оккупантами, показали на видео почти через месяц обстрелов и бомбардировок. На кадрах видно подлинный масштаб варварства врагов, уничтожающих мирный город.

Ролик опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На данный момент в городе сложилась настоящая гуманитарная катастрофа.

По неофициальным оценкам, погибшими могут быть десятки тысяч мирных жителей и военных. До войны в городе проживало около 430 тысяч человек. Сегодня же погибших в Мариуполе приходится хоронить прямо во дворах жилых домов.

На данный момент город все еще в окружении и под постоянными обстрелами из танков, артиллерии, а авианалеты россияне совершают почти каждый час. Еду местные жители готовят в подвалах на дровах, но продуктов, по словам местных, осталось максимум на неделю.

Видео дня

Стоит отметить, что Мариуполь – очень важен для РФ, поскольку это сухопутный коридор в Крым. С 2014 года для Путина это цель номер один. Без Мариуполя Украина временно лишается доступа к Азовскому морю.

Напомним, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявлял, что после провала планов Путина по Украине и огромных понесенных потерь Россия вынужденно снизила интенсивность атак на украинские города, в частности и Мариуполь. Однако не стоит заблуждаться на этот счет: Кремль использует передышку для накопления новых сил. А после с удвоенной жестокостью начнет атаковать Мариуполь с целью полностью захватить разрушенный постоянными обстрелами и бомбежками город.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал события в осажденном Мариуполе крупным военным преступлением. По его словам, Европейский Союз рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России.

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