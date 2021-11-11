Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Так, друзья — сегодня будет интересный пост про устройство советских магазинов. Я тут на днях нашёл несколько любопытных снимков той эпохи, и подумал, что вам тоже будет интересно на них посмотреть и почитать о том, как всё было устроено в этих магазах — особенно интересно то, что оно было практически одинаково по всему Союзу, за редкими исключениями.

Любители СССР сейчас, конечно, начнут рассказывать, что это всё фотоснимки и описание уже из "проклятых девяностых", а у них в уютном персональном СССР всё было совсем иначе — но это самые что ни на есть типичные фотоснимки советских магазинов. Причём даже в их не самое плохое время — например, в сталинские годы в магазинах не было и этого, – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

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Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как выглядели и чем пахли советские магазины.

Как это всё выглядело снаружи
Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Советские продуктовые магазины в городах можно условно разделить на два вида — первый вид размещался на первых этажах жилых зданий и был распространён в домах постройки примерно до 1960-х годов постройки. В семидесятые годы появился другой тип магазина — отдельно стоящие здания по образцу западных супермаркетов — их строили в новых микрорайонах и городах типа Припяти.

Оба этих типа советских магазинов роднило одно — огромные витринные окна всегда были запылёнными. Ради интереса посмотрите на снимки советских продуктовых магазов — абсолютно везде окна были пыльными и грязными. На окнах можно было увидеть простенькие рисунки всяких продуктов — чаще всего их объединяли в группы по окнам. Скажем, на одном окне были рисунки масла и молока в пакетах, на другом — мяса, на третьем — овощей (всегда выделялась огромная свекла), ну и так далее. Рисунки были либо вырезаны из чего-то однотонного и наклеены на стекло, либо (чаще) нанесены прямо на стекло краской. Делалось это так — художники вырезали из картона трафареты, после чего с помощью губки наносили краску на стекло.

Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

На стёклах витрин были приклеены, как правило, датчики сигнализации из белой слегка прозрачной пластмассы. А у задних дверей магазина (куда подвозили продукты) висели, как правило, блоки светошумовой сигнализации — металлические коробки серого цвета с продолговатыми стеклянными плафонами — кстати, такие штуки можно и сейчас увидеть на старых зданиях, где во времена СССР были магазины.

Если магазин находился в жилом доме, то задний двор дома достаточно нагло и бесцеремонно оккупировали магазинные работники — во дворе всегда были горы ящиков (деревянных, а позже разноцветных пластиковых), стояли какие-нибудь бидоны, разломанные бочки, валялись поломанные лотки от хлеба, битые бутылки и прочее подобное. Впрочем — отдельно стоящие магазины тоже этим грешили, и их "задние дворы" тоже нередко обрастали свалками.

Задний двор. Подсобка. Махинации
Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Теперь давайте зайдём внутрь советского магазина — но сделаем это мы не со стороны входа для покупателей, а собственно оттуда, откуда в магазин попадал товар. Как правило, попадал он внутрь магазина через массивные обитые железом двери, которые закрывались изнутри на засовы. В более современных отдельно стоящих магазинах двери располагались на уровне примерно 1 метр от земли — чтобы в магазин было удобно перекатывать тележки с товаром, для чего из магазина в фургон продуктового грузовика перекидывался металлический пандус-аппарель.

В этой, закрытой для покупателя части магазина происходило самое интересное, именно здесь разделывалось попадавшее в магазин мясо — лучшие куски откладывались продавцами "для себя", а также для продажи "своим людям из-под прилавка", здесь же разбавлялась приходившая в магазин в огромных бидонах сметана — её разбавляли кефиром, густой сметаны (аналог нынешней 20-25% жирности) купить в СССР было практически невозможно. Были и другие махинации — скажем, можно было украсть целый ящик дефицитных жирных сливок или топлёного молока (с желтыми крышечками), каким-то хитрым образом его списав — например, как "бой" во время доставки или как-то ещё.

Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Самый вкусный в мире советский хлеб попадал в магазин тоже через эти задние двери — причём его всегда перегружали в магазинные лотки. Делалось это так — принимающий хлеб грузчик выдвигал детевянный лоток из специальных стоек хлебного автомобиля, после чего лихим движением резко переворачивал его на 180 градусов, опрокидывая на точно такой же магазинный лоток. Нередко хлеб и батон при этом падал на грязный пол — но это никого не волновало, его поднимал тот же грузчик и, обтерев полой грязного рабочего халата, клал на место. Помните советские батоны, которые были свежими и мягкими, но с какой-то черной грязью сбоку? Вот это оно и есть)

Тут ещё надо сказать и про случаи продажи всякого дефицита с задних дверей таких магазинов, к примеру, в восьмидесятые годы в Минске таким образом продавали бананы — дефицитный товар разлетался за час по цене чуть выше магазинной, а затем продавцы пробивали его по кассе по обычной цене, кладя разницу себе в карман.

Как это всё выглядело внутри
Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Абсолютно все советские магазины во всём СССР от Калининграда до Владивостока выглядели совершенно одинаково. На полу лежала плитка темных оттенков, либо (чаще) полы были наливными — из бетона с гранитной крошкой. В холодное время годы полы всегда были грязными и скользкими. Нередко можно было увидеть, как из подсобки выходит грузчик (чаще всего — пропитый, небритый и в грязном халате), и специальным длинным крюком с закольцованной ручкой волочет прямо по этой грязи 4-5 ящиков с молоком, поставленных друг на друга. Систем кондиционирования в советских магазах не было — чаще всего под потолком висели огромные вентиляторы для обдува в летнее время.

Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Торговое оборудование тоже было нехитрым — молоко и молочные продукты стояли в длинных белых холодильниках-витринах, которые вечно шумели, тряслись, а с задней стороны ещё и обдавали теплом — оно отводилось от холодильной камеры прямо в магазин. Рубленое мясо (точнее, те кости, что от него остались после махинаций в подсобке) всегда лежало на белых подносах-кюветах в подобном же холодильнике, но с витриной другой конструкции. В холодильниках не было вентиляции, и мясо было всегда заветренным и покрытым каким-то жёлтым налётом. Время от времени продавщицы грохотали этими кюветами, проливая мясные соки внутрь холодильника, из-за чего в мясном отделе всегда пованивало порченым мясом.

Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Колбаса чаще всего нарезалась в уже готовые куски по 300-400-500 граммов и дожидалась своего покупателя, завернутая в грубую оберточную бумагу с надписью карандашом "400", "300" и т.д. Никаких "контрольных весов" не было — только в годы Перестройки из-за невероятных магазинных махинаций начали вводить электронные весы, а до этого обвесы и обсчёт были нормой. В рыбном отделе продавался чаще всего только мороженый минтай и ещё (изредка) бочковая солёная селёдка, которую отпускали завёрнутой во всю ту же бумагу либо газету.

Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Самыми вонючими были овощные отделы — там всегда пахло подгнившей капустой и луком, а ещё можно было купить морковку и картошку, примерно такого же качества. Свежих огурцов не было никогда, помидоры завозили время от времени. Выбирать овощи покупателю не давали — продавщица давала то, что попадалась под руку, и на вопрос — "можно ли заменить этот мятый помидор", делала морду кирпичом и спрашивала — "а плохое кто будет брать, Пушкин? Или может быть я должна его взять, по-вашему, а?"

Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Помимо хлеба, молока, костей, селёдки и лука с капустой, в советских магазинах было ещё несколько видов консервов — которые всегда расставляли горочками, часто на витринах. Ещё были бесконечные тоскливые банки с маринованными огурцами и соком. Время от времени в магазины завозили какое-нибудь печенье, торты и лучшее в мире советское мороженое.

Как выглядели и почему так дурно пахли советские магазины

Такие дела.

А вы помните походы в советские магазины? Что можете вспомнить?

Напишите в комментариях, интересно)

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Источник:mirovich.media
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