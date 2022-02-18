Как в Украине времен СССР готовились к войне и эвакуации. Фото

В Украине времен позднего СССР также готовились к вероятной ракетной или авиационной бомбардировке. С тех пор прошло много времени, но некоторые из наставлений актуальны и сегодня.

Знакомясь с ними, можно оценить, готовы ли в современной Украине к подобным вызовам. Об этом пишет писатель и краевед Станислав Цалик в своей статье для BBC.

Так, советские власти уделяли много внимания защите от угрозы с воздуха. В 1961 году в стране появилась должность начальника войск гражданской обороны, который имел статус замминистра обороны СССР.

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В 1967 году недалеко от Москвы было открыто военное училище гражданской обороны. А в 70-х полки гражданской обороны имелись во всех больших городах.

Кроме того, проводились работы с населением по подготовке к возможной ракетно-ядерной атаке. В частности, выпускали учебные пособия "Гражданская оборона", которые продавались в книжных магазинах.

А студентам вузов всех специальностей преподавали соответствующий предмет. Бывшие офицеры в отставке посещали учреждения и предприятия с инструктажем на случай воздушной тревоги.

Раз в несколько лет проходили учения – студенты и работники предприятий бросали учебу и работу и на несколько часов и бежали к укрытию. Причем если эвакуация происходила недостаточно быстро, директор предприятия получал выговор.

Правда, народ не слишком серьезно относился к подобным мерам – мало кто верил, что на вооруженную до зубов ядерную страну кто-то осмелится напасть.

В то же время власть твердила об "авантюристической политике" США и НАТО и развитии ракетно-ядерных сил "империалистических стран" как о главной опасности.

На случай пожара, вызванного бомбардировкой, следовало снять с окон гардины и занавески, а вместо них повесить огнестойкие бумажные шторы, пропитанные раствором борной кислоты и буры. Сами стекла рекомендовалось покрыть раствором извести или мела.

Вещи, обувь, книги – сложить в шкафы или чемоданы. Все постройки из дерева – разобрать, а чердаки и лестничные клетки – освободить от габаритных вещей.

Также предусматривалась светомаскировка. В темное время суток окна зданий следовало плотно закрыть ставнями, щитами или шторами, а освещение улиц (вывески, рекламы, фонари и т.п.) свести к минимуму. Снизить уровень света полагалось и в транспорте.

Бомбоубежища, если они находились в пользовании, следовало немедленно освободить и оборудовать нарами и скамейками. Подвалы также должны были быть адаптированы к нуждам бомбоубежища.

Если прозвучал сигнал воздушной тревоги, нужно действовать в зависимости от того, где находится человек. Дома – отключить газ, свет, одеть стариков и детей, взять аптечку, запас еды, документы и немедленно укрыться в бомбоубежище или подвал. Нельзя было с собой брать животных и птиц, а детские игрушки позволялись только беззвучные.

Если человек находился на работе, необходимо было следовать указаниям местного штаба гражданской обороны. Все учреждения и предприятия имели план эвакуации и четкие маршруты пути к укрытию.

Если на улице – укрыться в ближайшем бомбоубежище (повсюду должны быть указатели), на станции метро, подземном переходе, туннеле, подземном коллекторе, строящимся котловане сооружений, овраге или лесопосадке.

В общественном транспорте запрещалось требовать от водителя немедленной остановки – водитель должен был сам подвезти пассажиров к укрытию или, в случае нахождения на окраине, – вывезти за пределы города.

Находясь в общественном месте, необходимо было действовать согласно указаниям администрации, а в случае ее отсутствия – выйти на улицу и укрыться в ближайшем укрытии.

Если дети находились в школе, отпускать их домой запрещалось. Учителя должны были немедленно отвести их в бомбоубежище. Оставлять укрытия разрешалось только после сигнала "Отбой воздушной тревоги".

В СССР эвакуация рассматривалась как организованное мероприятие под руководством штаба гражданской обороны. Именно последний мог решать, кого и как выводить из опасной зоны, и должен был объявлять об эвакуации через СМИ и ЖЭКи.

Работающим на предприятиях следовало срочно прибыть домой и подготовиться к эвакуации, поскольку члены их семей должны были эвакуироваться вместе с ними – их вносили в список по месту работы главы семьи.

Готовясь к эвакуации, прежде всего нужно былоподготовить документы (паспорт, диплом, военный билет, свидетельства о рождении детей), запас еды на 2-3 дня, деньги и медикаменты.

Вещи нужно было упаковать в чемодан с ярлычком с фамилией, адресом и указанием места эвакуации (о последнем должны были проинформировать на предприятии). Разрешаемое количество чемоданов не уточнялось, но, к примеру, во времена Второй мировой войны разрешалось два чемодана на семью.

Детям-дошкольникам – пришить на одежду метку из белой ткани с ФИО, адресом и местом эвакуации. Затем выключить газ, свет, снять занавески с окон, закрыть окна и форточки – все это должен был проверить представитель ЖЭКа.

Далее – отправиться на сборный эвакуационный пункт. За эвакуацию не работающих (пенсионеров, инвалидов) отвечали ЖЭКи. В конечном пункте эвакуации полагалось зарегистрироваться и получить направление во временное убежище в сельском доме или общежитии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главнокомандущий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал слухи о возможной эвакуации жителей ОРДЛО. По его словам, украинская армия не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей – действия Украины имеют исключительно оборонительный характер.