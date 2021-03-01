Так, друзья — сегодня будет важный и интересный пост о том, как в совке людей настраивали против Америки и учили народ ненавидеть эту страну. Сегодняшние совки занимаются примерно тем же самым — за исключением лишь того, что сами держат капиталы, покупают недвижимость и учат детей в Америке — при этом рассказывая народу сказки о "злых америкосах". Наверное, самым ярким антиамериканским фильмом последних десятилетий стал пропагандистский фильм "Брат-2", в котором "наш данила" разбирается с америкосами в самом их логове.

На самом деле началось это не вчера, а ещё в совке. Короткое время в начале 1990-х готов в России издавали журнал "Ридер Дайджест", показывали передачи вроде "Америка с Михаилом Таратуттой" и в целом показывали бывшим совкам, что Америка — обычная страна и живут в ней обычные люди, но позже, с ростом "духовности" и "поднятия с колен" всё это свернули и начали снова внушать народу мысль о том, что их главный враг живёт за океаном — точно так же, как это было в СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР людей учили ненавидеть Америку.

Почему в СССР не любили Америку?

Для начала давайте разберёмся — а почему, собственно, в совке так сильно не любили США? Ответ на этот вопрос достаточно простой — США представляли собой такую же большую страну, как и СССР, населённую большим количеством разных народов и имеющую федеративное устройство, но при этом построенную на совершенно других принципах.

В отличие от совка, который рассказывал о каком-то там "здоровом коллективе", главным в США всегда была личность и её права. Кроме того, само федеративное устройство государства США было реальным, а не фиктивным — каждый Штат имел собственного (выбранного народом) губернатора, собственные нюансы в законодательстве (учитывающие местные обычаи) и имел абсолютно равные права с другими штатами — к примеру, в США в принципе не мог появиться лозунг "Хватит кормить Нью-Йорк!" (наподобие "Хватить кормить Москву"). Государство в США обеспечивало лишь функции безопасности и контроля за соблюдением законов — и имело практический смысл как государство в принципе — как место, где человек может реализоваться в жизни наиболее полно.

Фактически, США представляли собой реальный пример государства-федерации — по сравнению с которым нищий и убогий СССР выглядел кривой карикатурой, и сравнивая их напрямую — всем становилось это очевидно. Кроме того, в XVIII веке США освободились от владычества Англии и стали действительно независимой страной, которая забоится о своих гражданах — фактически, это был пример реальной революции и освобождения, в сравнении с которым переворот 1917 года выглядел убогой, жалкой и страшной пародией — так как сделал реальную жизнь людей ещё хуже и беднее, чем она была до 1917 года.

Помимо этого, США всегда занимали активную позицию на мировой арене и чётко говорили, что не будут терпеть рядом с собой демагогов, пиздоболов, тиранов и узурпаторов — и совки у власти в СССР справедливо принимали это на собственный счёт и начинали активно вооружаться.

Словом, США раздражали совков точно так же, как успешный, богатый и улыбчивый сосед раздражает нищих, голодных и злых соседов по подъезду — они вскрикивают "а зато он у нас керосин на кухне ворует!" — приписывая тому собственные недостатки и думая о том, как бы еще ему нагадить — выкрикивая громкие угрозы и собирая для решающего сражения с успешным соседом всех окрестных алкоголиков.

Как именно учили ненавидеть Америку.

Как и прочие столпы советского менталитета, вроде иррациональной любви к мёртвому но вечно живому Ленину и культу хлеба, ненависть к США прививалась с самого детства — причём в СССР это называлось "патриотизмом" — советский "патриотизм" был по сути квинтессенцией ненависти и был немыслим без объекта приложения этой ненависти.

В детстких садах и школах детям рассказывали о том, как плохо и бедно живут трудящиеся в США и о том, как там сильно ненавидят негров — выдавая за текущее положение вещей статистику из XIX века или вовсе придумывая из головы собственные цифры — а кто проверит-то? Гимнюк Сергей Михалков, который чутко держал нос по ветру сталинских репрессий, и в своих стихах то "клеймил шпионов", то прославлял рабский труд детей — разразился стихотворным памфлетом "Хижина дяди Тома" — о том, как девочка на спектакле вышла и дала копеечку для выкупа чёрного раба. Заканчивалось стихотворение строками

"И воцарилась тишина,

Согретая дыханьем зала,

И вся советская страна

За этой девочкой стояла".

Это типичный пример советского двоемыслия — в пятидесятые годы, когда было написано стихотворение, в СССР ещё существовали концлагеря ГУЛАГа, где было не просто рабство — а рабство для смерти — людей туда отправляли для того, чтобы они там умерли. Про это все совковые "журналисты" и записные пропагандисты молчали, но при этом напдалали на США, выдавая события пьесы столетней давности ("Хижина" была написана в 1852 году) за современные реали жизни в США — мол посмотрите, как они там загнивают!

В более позднем возрасте от людей тоже не отставали — в журналах и газетах обязательно была колонка в стиле "а что у них", где обязательно рассказывали о коварных планах американских империалистов захватить СССР и отобрать у трудящихся их бесплатные хрущёвки с коврами и сервантами, а также занимались поисками и искоренением "американизмов" в текущей советсткой жизни — вроде желания жить в нормальной квартире и одеваться в нормальную одежду.

Примерно тем же самым занимались и многочисленные гадкие совковые передачи вроде "Международной панорамы", где два или три эксперта часами пережевывали жизнь в Америке и приходили к безусловному и однозначному выводу, что Америка вот-вот развалится (на самом деле развалился в итоге СССР).

Самый важный момент в этом всём — в СССР никогда не сравнивали напрямую уровень жизни американского и советского рабочего — так как это сразу же вывело бы советское пиздобольство на чистую воду. Для того, чтобы на сравнивать уровень жизни напрямую, начинали выдумывать всякие псевдокатегории, вроде количества листов прокатной стали на душу населения, или количества намолоченного зерна в отдельно взятом колхозе — подводя под выводы, что уж вот тут-то мы точно США превосходим, вот он в чём залог победы над Америкой! Никак совки не раскрывали и тему, почему из совка люди стремятся убежать и нужны выездные визы, а в США наоброт все хотят приехать — тут советское пиздобольство было бессильно, и пропагандисты делали вид, что этой темы не существует вообще.

Подводя итог этому разделу, надо сказать следующее — на советскую пропаганду обычно велись самые глупые, а умные относились к ней со снисходительным сарказмом. Как итог — после развала совка умные организовали собственный бизнес и стали жить намного лучше, чем при совке, а глупые так и остались глупыми.

Памяти неблагодарных. Эхо сталинизма.

В последнем разделе нужно ещё сказать про две важные вещи. Несмотря на все гадости, которые в СССР говорили, писали и думали про Америку — эта страна только за последние 120 лет четырежды спасала Россию от голода, в буквальном смысле слова сохранив жизни миллионам её граждан. Наверное, ни одна страна не помогала России и СССР столько, сколько это сделала Америка — и заслужила этим лишь чёрную неблагодарность совков.

А второй момент касается, собственно, начала антиамериканской пропаганды — активной фазой её начала можно считать сталинский план от 01.03.1949 года, в котром говорилось о мерах, которые нужно предпринять в плане пропаганды против США — "организовать в известных газетах систематическое печатание материалов, "разоблачающих агрессивные планы американских империалистов", показать "лживость буржуазной демократии", "маразм нравов Америки и её буржуазной культуры". Особый акцент предлагалось сделать так же на темах "Вырождение культуры в США", "Низкий уровень здравоохранения в США", "Кризис просвещения в США", "Наука на службе американских монополий", "Разложение киноискусства США", "Преступность в США" и "Продажная американская печать".

Если вы хорошо посмотрите вокруг — то увидите, что эта сталинская инструкция реализуется до сих пор, лишь на короткое время в начале девяностых годов она была приостановлена, но потом заработала снова...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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