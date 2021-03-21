Как в СССР боролись с просмотром порнофильмов: откровенный рассказ

В Советском союзе среди любителей кино ходили слухи о том, что милиция могла отключать в доме электричество, вышибать двери и арестовывать всех, кто находится в квартире за просмотр фильмов эротического характера.

Об этом рассказал журналист и свидетель эпохи Петр Каменченко в своей статье для "Лента.ру". По его словам, в 80-х годах было реально попасть за решетку за групповой просмотр таких фильмов, как, например, "Греческая смоковница" или комедииТинто Брасса.

Как рассказал журналист, считалось гораздо безопаснее использовать видеомагнитофоны с верхней загрузкой кассеты. В этом случае она вынималась нажатием механической кнопки, и ее можно было успеть спрятать.

"Если же кассета загружалась при помощи электроники с передней панели аппарата, то при вырубании света она застревала внутри и служила неоспоримой уликой вины и доказательством злого умысла организатора просмотра", – сказано в материале.

Также Каменченко рассказал, что вначале видеобума 1980-х наибольшим спросом пользовались боевики, ужасы и эротика.

"То, чего неиспорченные советские зрители никогда ранее не видели и что на стерильные мозги новообращенных видеолюбителей производило эффект удара табуретом", – отметил он.

Пик видеобума, согласно рассказу журналиста, пришелся на вторую половину 80-х, когда власти сдались и перестали контролировать массовое потребление бесцензурного контента.

"Конкуренция моральных, а затем и материальных ценностей развитого социализма с западной массовой культурой была проиграна. Кинотеатры стояли пустыми, а видеосалоны стали открываться даже в деревнях", – рассказал Каменченко.

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