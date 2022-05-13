Пра жижитализацию.

Еще когда президент всех призывал вступать в тероборону со словами "нужен только паспорт" наряду с паспортом там истово требовался "идентификационный код". То есть на самом деле ИНН. То есть "индивидуальный налоговый номер", если вспомнить как он на самом деле называется, и чем является с точки зрения законодательства. Но нам упорно навязывают мысль что это именно "идентификационный код", то самое вот "число зверя" из библии.

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Подмена термина то есть, вернее вполне сознательное "внедрение смыслов". Ладно, хрен с ним (думал тогда я), в той ситуации это могло хоть как то быть оправдано "за неимением лучшего". И относительно надежный цифровой идентификатор мог сильно облегчить армии учет личного состава и прочие их строевые танцы. Теоретически. Может быть у кого нибудь тогда и была о том идея относительно рабочая. Но весь дальнейший ход событий нам показал что если и была какая то идея там еще тогда, то она канула втуне.

Ибо тот лютый бардак что происходил в этой сфере (и происходит до сих пор) нам явственно свидетельствует что абсолютно никакой жижитализацией там никогда даже не пахло, и тот первичный ключ потенциальный так никому и не пригодился. О негараздах в самой армии (и ТРО) я тут писать не буду, то тема отдельная, я про жижитализацию пока....

И из последних веяний - тот ИНН теперь солдатам выбивают на жетонах. Вот так вот. Ибо скрепно, сакрально и.т.д. И никому бл*ть не приходит в голову что с этим вот самым жетоном солдат может например попасть в плен. И любой гребанный оркский сержант (не говоря про контрразведку) может просто с телефона за 5 минут "пробить по ИНН" всю его подноготную от потенциальной платежеспособности до домашнего адреса. И это в некотором роде проблема. Ну или возможность. Ибо там где одни видят проблемы - другие видят возможности.

Слава богу что кто то догадался с самого начала событий выключить нахрен системы видеокамер предназначенных для обилечивания населения на штрафы. Ибо они могли стать (и вероятно становились) просто ультимативным источником развединформации. И кстати орки в оккупированных городах первое что сделали - включили их обратно, ибо это очень удобно, в.т.ч. для контрпартизанских всяких целей, и просто для террора населения. Им оно надо, а вот нам оно надо?

И вот на третьем месяце войны снова звучат призывы "включить все это обратно", восстанавливать систему цифровой слежки и контроля населения. В целях например сбора штрафов. Если даже в выборы в США "вмешиваются хакеры", то как можно гарантировать что враг в условиях войны не воспользуется всей этой хренью в целях сбора развединформации или даже просто саботажа?

Да попросту даже база таможни (которая есть) уже вам может четко показать что и когда нужно бомбить. Куда бензин поехал а куда - тепловизоры. Когда и сколько, на какой машине и.т.д. И что бы получить эту информацию не обязательно даже "сети ломать" (хотя и это не проблема), достаточно просто завербовать пару майоров или капитанов. И с этим тоже у врага никаких нет проблем.

К большому сожалению у наших жижитализаторов и прочих там "любителей порядка" так и не возникло понимания что все эти "волшебные возможности" о которых они десятилетиями мечтали (и создавали их, на государственные деньги) - они не только ведь для них "возможности", но и для врага тоже. И мантра про "государство вам не враг" и "покажи все, и живи спокойно" это херня. Ибо никто просто не знает кто именно "по ту сторону камер", какое государство. И что тебе реально прилетит, штраф, прыпыс налоговый или например ракета "калибр". Позвонит ли тебе на "финансовый номер" налоговый инспектор или офицер российской контрразведки. Никто не может гарантировать. И это факт.

И потому энтузиазм жижитализаторов нужно таки ограничить. И не только "на время войны", ибо как мы уже знаем - войны начинаются внезапно, а развединформация собирается и в мирное время. И что их конкурентами на ниве "цифрового контроля" есть далеко не только их коллеги из "соседних ведомств", и даже не криминалитет (хотя он тоже) но цельные спецслужбы государств враждебных. И не просто враждебных, но даже уже прямо воюющих. А то они не понимают ведь вещей самых элементарных.