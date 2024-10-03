Как создать патронатную семью и стать воспитателем: практические советы и личный опыт в серии видео от Фонда Рината Ахметова

Что такое патронатная семья и чем отличается от усыновления и попечительства? Сколько времени находится ребенок в такой семье? Как люди становятся патронатными родителями и как эта работа отражается на их жизни и быту? Ответы на эти и многие другие вопросы о патронатных семьях вы найдете в новой серии видеороликов, которые подготовила программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Смотрите и слушайте за ссылкой.

Все организационные и юридические вопросы о патронатной семье специально для программы раскрыла Юлия Нагацкая, руководительница службы социального сопровождения Шевченковского районного в Киеве центра социальных служб. А как это работает на практике – говорят опытные патронатные воспитатели.

Семейный патронат – это одна из форм устройства семьи ребенка, у которой нет родителей или они находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут ее воспитывать. Благодаря патронату ребенок продолжает расти именно в условиях семьи. Такое пребывание временное, а для патронатного воспитателя это – официальная работа.

По мнению опытной воспитательницы Юлии Тарасенко, в патронатной семье которой находились 15 детей, наибольшая сложность этой работы – отпускать детей, ведь к ним возникает привязанность.

"Надо помнить: впереди будет еще очень много семей, сложных детских судеб, детей, которые будут рассчитывать на вашу поддержку и заботу. И только время и опыт дают нам силы отпускать детей с легким сердцем", – говорит Юлия.

Программа "Сиротству – нет!" Фонду Рината Ахметова более 19 лет оказывает информационную поддержку по всем вариантам семейного устройства ребенка. Благодаря ей уже более 10 тысяч нашли новые семьи. Больше по ссылке.