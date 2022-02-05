Когда меня спрашивают: доктор, что попить или съесть, чтобы поднять свой иммунитет, я затрудняюсь ответить. Обычно, откровенные советы не очень нравятся пациентам. А формальное "витамины, микроэлементы и травы" – никого не удивит. Все желают услышать что-то таинственно-загадочное, секретное и обязательно мгновенно действенное.

И секреты есть. Хотя и звучат они, совсем не загадочно. И действие их не такое быстрое…

Один из таких советов-секретов – уменьшит употребление сахара. Все. Правда, хочется дальше не читать и закрыть эту тему? Настолько тянет от нее банальностью и преснотой…

Но если остановиться на минутку и задуматься: а действительно, почему сладкое разрушает иммунитет?

Далее текст на языке оригинала.

Невже, зайва плитка шоколаду має зв’язок із важкістю перебігу потенційного грипу? Чи дійсно, пляшка солодкої води змусить пацієнта заплатити за лікування вітряної віспи, купуючи додаткові ліки, більше, ніж зазвичай?

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І на це є чітка відповідь.

Наш організм побудований дивовижно. Глюкоза, звісно, надзвичайно важлива сполука, особливо для діяльності нашого мозку. Але в природі так просто цукор не знайти. Тому клітини отримують його шляхом певних біохімічних перетворень. І на це заточена спеціальна робота шлунково-кишкової та ендокринної систем. Проте, якщо отримувати солодощі в занадто простий спосіб та безконтрольно, в організмі поступово починається серйозний збій.

Після низки складних перетворень при порушенні вуглеводного обміну, рано чи пізно, настане момент, коли глюкоза в такій кількості буде більше нікому не потрібна. Вона тепер вільно плаває в крові. Організм наче робить вигляд, що її не помічає. І саме з цього моменту починається катастрофа.

Киньте цвях в стакан води. Що буде? Незабаром він покриється іржею. Вільна глюкоза для наших білків – теж саме, як вода для цвяху. Протеїни, зв’язуючись (гліколізуючись) із глюкозою "ржавіють", втрачаючи свої корисні функції. До чого доторкнеться "солодка смерть", там і почнеться патологія.

Гліколізується гемоглобін – розпочнуться проблеми із транспортом кисню. Білки ока – почне падати зір. Ниркові протеїни – почнеться розвиток грізного ускладнення – нефропатія. Судини – небезпечна ангіопатія. Серце – кардіопатія.

А якщо "солодка їржа" доторкнеться до імуноглобулінів (а антитіла – це не що інше, як протеїни) чи Т-клітин – почнуться розлади роботи імунної системи.

А це вже не жарти. Коли всі сили організму напружуються, аби подолати ненависний патоген – будь то вірус кору, кишкова паличка чи ковід – без боєздатної армії здорових імунних клонів буде кепсько…

Цукровий діабет – серйозна причина розвитку імунодепресивних станів.

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Якщо подивитись з такого боку – порада розібратись із надмірним вживанням солодощів – виглядає не так вже й банально.

Відчуття міри та балансу в споживанні глюкози – і ось вже радикальна турбота про свій імунітет. Регулярно вживана зайва пляшка солодкої води чи постійне перебування на столі тістечок – й не треба потім шукати винних, чому одні хворіють легко й непомітно, а інші кожне ГРВІ переживають як серйозне випробування.

Секрет не в одному споживанні цукру, звісно. Тут і генетика грає провідну роль, й спосіб життя, шкідливі звички, уникання стресу та тривоги, здорова їжа, рухова активність тощо. Але починаючи радикально змінювати вже зараз певні недоліки сучасного цивілізаційного життя, ми різко підвищуємо свої шанси на довге та більш здорове життя.

Цукровий діабет 2 типу – прокляття сучасного світу.

Діабет 2 типу та його ускладнення є багатофакторною проблемою, включаючи генетичну схильність, різні метаболічні особливості, спосіб життя та фактори навколишнього середовища. Але в першу чергу, це хвороба протиприродних надлишків споживання. Жодна тварина в світі не страждає на діабет. Жодна.

Ніхто не каже, що треба викинути всі солодощі із дому та їсти одні овочі. Звісно, що ні. Але надлишки, зловживання та нерозуміння небезпеки – недопустимо для тих, хто турбується про свій справжній імунітет.

Отже, якщо хочете бути здоровими та не боятись всіляких вірусів – почніть вже сьогодні перші кроки для свого оздоровлення. Покращення раціону, фізична активність, припинення патологічного нервування тощо швидко здивує вас, наскільки радикально зміниться життя та покращиться сприйняття дійсності.

Будьте здорові та не хворійте!