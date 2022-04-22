Как символ счастья и победы: на позиции к украинским военным прилетел аист. Видео

В одном из населенных пунктов на позиции Вооруженных сил Украины прилетел аист. Эта птица символизирует новую жизнь, приход весны и является настоящим символом Украины.

Об этом на своем канале в Telegram написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Украинские защитники посчитали прилет аиста очень хорошим знаком, которые предвещает скорейшую победу Украины в войне против российских захватчиков.

Видео дня

"Знакомьтесь – рядовой аист! Весна сходит на землю с крыльев аиста, предвещая радость и счастье. А тут смелая птица сама пришла к нашим бойцам. Это принесет нам радостные вести в виде скорой победы!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что даже погода оказалась на стороне Украины – в зоне проведения операции Объединенных сил из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.