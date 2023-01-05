Как сделать обувь водонепроницаемой на зиму: три дешевых способа

Сохраняя ноги в тепле, можно избежать ряда проблем со здоровьем. Однако зимой, в условиях дождей, снегопадов и гололеда даже самая качественная и дорогая обувь может начать промокать.

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Несколько простых советов помогут сделать обувь водонепроницаемой. OBOZREVATEL предлагает ряд проверенных лайфхаков.

Используйте масло

Универсальный способ, который можно использовать для любой модели, подойдет для натуральной и искусственной кожи. Возьмите касторовое и льняное масла. Смешайте по 2 чайные ложки каждого. Добавьте 100 грамм заранее подготовленного натертого парафина.

Тщательно смешайте и поставьте на водяную баню. Подождите до полного растворения парафина.

Обувь тщательно очистите от грязи и нанесите на нее полученную смесь. Будьте осторожны: от касторового масла кожа на обуви может стать жесткой. Поэтому смазывайте не слишком обильно.

Нельзя сразу идти на улицу. Ботинки должны постоять минимум 6, а лучше 8 часов при комнатной температуре.

Парафиновое натирание

Если нет масла и желания на него тратиться – не беда. Парафин или воск отлично справятся с проблемой без дополнительных усилий.

Никаких водяных бань, смесей или долгих часов ожидания – просто натрите обувь воском или парафином. Для лучшего эффекта высушите теплым воздухом от фена.

Не берите только стеариновые свечи. Они содержат жирные кислоты, которые не оградят от влаги.

Другие методы

Проблему промокания обуви лучше предупредить, поэтому при покупке новых ботинок тщательно осмотрите качество швов. Выбирайте качественные материалы для прохладного сезона. Проверьте подошву – там тоже могут быть дефекты.

Средства для отталкивания можно купить и в специализированных магазинах.

Напомним, OBOZREVATEL давал советы, как заставить подошву обуви не скользить на льду.

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