Майже рік тому команда "Рідної країни" звернулася до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення й низки інших державних інституцій щодо реклами "безкоштовної" медалі до 30-річчя Незалежності на центральних каналах.

Ми вказували на те, що мова йде про недобросовісну рекламу. Громадян вводять в оману озвученням безкоштовності ювілейної медалі, натомість споживач повинен сплатити щонайменше 99, а реально більше 100 гривень за доставку.

Ми також вказали на те, що сайт поширювачів "безкоштовної і патріотичної медалі" знаходиться на серверах російського хостінг-провайдера у російському Краснодарі.

Однак жоден орган влади так і не відповів на наше звернення.

Щоправда НБУ попередив, що він не має жодного відношення до виготовлення та продажу цієї медалі й рекламне повідомлення згадуючи Нацбанк прямо обманює споживачів.

Цікаво,що Дмитро Лиховій із "Новинарні" поінформував також і про те, що власники українського "Монетного двору "Княжий" та російського "Императорского монетного двора" одні й ті ж люди. В Росії вони продають "безкоштовні" монети із Сталіним і Путіним, а в Україні з 30-річчям Незалежності?!

Ще раніше всі наші патріотичні й суспільні канали пропагували й продавали спільного "Святого Николая" від українсько-російської фірми, а тепер і Путіним з Незалежністю допомагають торгувати на "братську" спільну кишеню.

Це ще одна сумна історія, коли імпотенти у владі не виконують своїх повноважень, а шахраї з України та Росії в часи анархії розводять їх і простих громадян як сліпих кошенят!

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