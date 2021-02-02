Три знака зодиака, которых ждет неудача до 21 февраля

Татьяна Нечет
Татьяна Нечет
Общество
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Как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака

Период до 21 февраля, ретроградный Меркурий, станет особенно тяжелым для трех знаков зодиака – Козерогов, Весов и Дев.

Это время, когда по отношению к Земле самая близкая по расположению от солнца планета как бы замедляет свое движение и "начинает двигаться в обратном направлении". И если с точки зрения астрономии это всего лишь "оптическая иллюзия", то астрологи заметили, что ретроградный Меркурий оказывает сильное воздействие на разные процессы в жизни человечества. И особенно – на социальную сферу и коммуникацию людей. О том, чего ждать от ретроградного Меркурия, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал один из самых сильных ясновидящих страны, дважды победитель проекта "Битва экстрасенсов", а также постоянный эксперт программы "Следствие ведут экстрасенсы" на телеканале СТБ, Хаял Алекперов.

В астрологии Меркурий – планета, которая отвечает за интеллектуальную деятельность, экономические и социальные процессы. В повседневной жизни мы легко можем заметить влияние Меркурия. К примеру, на способность к быстрому запоминанию информации, или на сложность в поисках компромиссов с окружающими.

Так, в период ретроградного Меркурия успехов в обучении добиться намного сложнее. Многие представители зодиакальных знаков становятся более рассеянными, тяжело усваивают новую информацию. В плане личных и семейных отношений период ретро-Меркурия достаточно конфликтный. Люди могут вступать в конфликты даже если у них одинаковые взгляды на одни и те же вещи. Договориться о чем-то или найти общий язык крайне непросто. Так что в данный период стоит тщательно контролировать свои эмоции и не торопиться с выводами о людях. В противном случае рискуете устроить ссору на ровном месте. В плане финансов ретроградный Меркурий может подталкивать к спонтанным и необдуманным тратам.

Особенно в этом плане стоит быть осторожными Козерогам. Взвешенные и рациональные представители этого знака в период ретроградного Меркурия могут сами себя неприятно удивить спонтанными и необдуманными решениями по отношению к деньгам.

Также "опасным" этот период может стать для Весов. Так как ретро-Меркурий может довести присущие представителям знака внутренние сомнения и нерешительность до пика.

В Девах это астрономическое явление может пробудить чрезмерную инициативность, заставив взвалить на себя слишком много дел и забот.

А вот Ракам период ретроградного Меркурия может пойти на пользу, усилив их уверенность в себе и подвигнув к новым начинаниям.

Успешным ретро-Меркурий может стать для Тельцов и Водолеев. Вдохновение станет их частым гостем.

Но в целом всем знакам зодиака стоит помнить, что период ретроградного Меркурия – не лучшее время для выяснения отношений и высказывания претензий. Старайтесь соблюдать золотую середину в любом деле, за которое беретесь и не игнорируйте советы окружающих. Так как интуиция может подталкивать на ложный путь.

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