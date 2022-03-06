"Как пушечное мясо они поехали": матери солдат устроили "разнос" губернатору Кузбасса из-за войны с Украиной, тот проговорился. Видео

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время общения с матерями российских солдат, отправленных на войну в Украину, проговорился о реальной цели их участия в так называемой "специальной операции". Он заявил, что "их использовали".

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода". Женщины возмущались, что их всех обманули, так как отправляли сыновей якобы на учения, а они поехали "как пушечное мясо". Они пытались получить от губернатора ответ, почему учений в Беларуси не было, а солдат, которые не были готовы к войне, отправили в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это специальная операция, и по ней на сегодняшний день никто комментариев не дает. Это правильно. Их использовали..." – сказал Цивилев.

Видео дня

На эту фразу матери солдат отреагировали мгновенно: "Использовали?! Наших детей использовали, получается?!"

"Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись. Сейчас можно кричать, можно всех обвинять, но пока идет "войсковая операция", выводов никаких делать нельзя. Нельзя критиковать. Закончится... А оно скоро закончится", – высказал уверенность губернатор.

При этом женщины заметили, что военные не знали своих задач, но закончится эта "операция", по их словам тогда, когда все их дети погибнут.

Сам губернатор сообщил, что его сын на данный момент учится в институте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

за первые сутки войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии! Попавшие в плен российские солдаты рассказывали, что им объявили о командировках в Краснодарский край, Ростовскую, Псковскую, Воронежскую и Саратовскую области. О своей военной миссии большинство из них узнало в день своей гибели;

в сеть попала еще одна переписка российского военного, который вторгся в Украину. Солдат признавался другу, что они убивают мирное население, а сам он не понимает, зачем армия Кремля вошла на украинские территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

#stopwar