Как помочь семьям погибших героев — инструкция от волонтера Яровой

Общественная организация "Мечта детей Украины" обратилась к украинцам с просьбой поддержать семьи павших воинов в рамках проекта "Одень будущее". Руководитель организации и волонтер Дана Яровая опубликовала инструкцию, как каждый может приобщиться к полезному делу.

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“Стартует совместный проект ОО “Мечта детей Украины" и Новой Почты – "Одень будущее". Наша миссия - помочь детям, у которых война забрала обоих или одного из родителей, обеспечить их новыми вещами (одеждой и обувью). Благодаря сотрудничеству с Новой Почтой украинцы будут бесплатно отправлять вещи, которые мы будем сортировать по потребностям семей, и также без платы за перевозку будем отправлять деткам, которые в этом больше всего будут нуждаться." – рассказала Дана.

Чтобы присоединиться к поддержке детей необходимо:

Купить новые вещи. Принести пакет на любое отделение Новой почты. Указать получателя – ОО "Мечта детей Украины", Киев, отделение Новой почты №1, тел. 0688550960. Указать, что оплата за счет получателя.

Полученную помощь волонтеры отсортируют в соответствии с размерами и потребностями. Через неделю после отправки дети героев наденут новую одежду и обувь, добавила Яровая. Самый популярный запрос на одежду для детей среднего возраста: джинсовая повседневная одежда, спортивные костюмы, домашняя одежда.