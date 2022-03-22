В первое утро, когда началась война, я решил возить с собой тревожный чемоданчик.

Сначала чемоданчик был маленький - обыкновенная ручная кладь. Туда я бросил запас одежды от силы на неделю - трусы, носки и пару футболок. Зачем брать больше - мы же сюда обязательно вернёмся.

Где-то через неделю с введением комендантского часа и сложностью переезда по мостам, мне стало понятно, что запас одежды должен быть хотя бы на месяц - мало ли что. К трусам и носкам добавилась пара спортивных костюмов, пара кроссовок и курток. Так маленький чемоданчик превратился в большой чемодан.

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Еще через неделю, мне стало понятно, что российские ракеты бьют не столько по военным объектам сколько по жилым домам и я увеличил запас одежды так чтобы прожить без крова над головой хотя бы год.

Вчера.

Я посмотрел хроники из Мариуполя, где фашисты практически сровняли с землей целый город. Я плакал.

Какой же я дурак.

Какие футболки, какие трусы - эти твари могут уничтожить молочные зубки моих детей лежащие в тумбочке около кровати, взорвут то первое глиняное сердце со словом Папа, сделанное сыном когда ему был еще только три, наши любимые фоторамки на всех домашних стенках и полках, где мы счастливы все вместе. А еще взяв носки и трусы, мы оставили дома детские грамоты и дипломы, которые наши сыновья получали за свои достижения.

Я все бросил и помчался домой - увозить память - забирать с собой нашу счастливую жизнь. Жизнь, которую эти твари решили в один момент искалечить.

Я зашёл в нашу квартиру - нашу норку.

Прошёл по комнатам, заглянул в нашу спальню, посидел во главе большого обеденного стола за которым еще месяц назад еженедельно собиралась вся наша большая семья.

А потом.

Я сел на детскую кроватку моего сына, закрыл лицо руками в каком-то абсолютном исступлении.

Как, как блин можно увезти с собой всю жизнь?!

Как можно увезти все то счастье которое они у нас в миг отобрали?! В какие чемоданы можно поместить память, эмоции, воспоминания?!

Как можно увезти от бомбежки любимый вид из окна и любимый двор.

Как увезти наших добрых соседей и родственников разбросанных по микрорайону.

Как увезти вечерние прогулки по набережной Днепра и воспоминания с детской площадки, где сын разбил себе подбородок.

Как увезти память о новоселье, на которое мы собирали много лет и которое мы ждали не меньше, чем сына.

Ненавижу вас россияне.

Ненавижу и уже никогда не прощу.

Не буду ничего забирать.

Взял запас трусов и носков на неделю и уехал работать.

Зачем брать больше.

Я верю, мы победим и обязательно сюда вернёмся.