Знаете, телевизор так приучил нас к тому, что война — это исключительно "стреляли-не стреляли", что критическое большинство жителей нашей страны не только не осознает опасность происходящего, но и не видит идущую войну и их городах.

На самом деле война многогранна. И если создать такую себе виртуальную карту, то окажется, что информация (те же новости и их подача), тоже "фронт". И медицина тоже фронт. И политика. И экология. И культура. И история.

Так вот, наш оккупант и его коллаборанты понимают эту многогранность лучше, чем мы. И используют ее на все 100%.

В ОРДЛО война, жертвенность, обязанность быть жертвой, любовь и преданность СССР и русскому миру, ненависть к Украине присутствует во всех сферах жизни.

В детсадах и ВУЗах, в повседневной жизни, в ЖКХ, в церкви, в больницах, в газетах, в кинофильмах, в стихах, в песнях, во всем пропаганда "республик", преданность РФ и ненависть к Украине.

В ОРДЛО история и литература, политика и медицина, образование и религия, все, абсолютно все это участки фронта и все это является оружием.

Все, ранее созданные на территориях Луганской и Донецкой области, ансамбли народной песни, танцевальные и цирковые кружки и коллективы, еще в 2014-м году выступающие в вышиванках и веночках, поющие украинские аутентичные песни, сегодня — это сарафаны, кокошники, косоворотки, балалайки и лапти.

Любой танцевально-музыкальный ансамбль, существующий сейчас в ОРДЛО – а их там немало, ведь с 2006-го здесь активно начали развиваться украинские народные коллективы, сейчас похож на ряженных, пьяных скоморохов, ограбивших цыганский табор. Настолько все несуразно. Лапти, кокошники, яркие юбки с бахромой, платки с кистями, обязательно скоморошьи бубенцы на колпаках, бубны и костюм медведя.

Они в ОРДЛО рядятся во все это, даже не замечая, что фактически эта многоярусная "окрошка" — смешивание культур, попытка русифицировать непонятные праздники, попытка перевести на русский украинскую культуру.

Ну, нет на России ее национальной кухни, истории и культуры. Нет. Все, что РФ пытается показать, как историческую аутентику, это украденное, переписанное, переведенное гуглом в рамках "твоя меня не понимает". Ну, мы уже привыкли смеяться над "пидлога краины рожденная в муке". Вот такое же в "русской культуре".

Кстати, в ОРДЛО, как и на РФ, популярны "колядки" и "щедривки" с фривольной, матерной обсценной и тюремной лексикой.

Приведу пример "колядки" по-лугандонски": "Владимирский централ, ветер северный, насыпьте мне в мешок жратвы немеряно".

Они говорят "колядки", "щедрый вечер", и называют это "русской культурой". Мы смеемся. А нужно плакать. Так как вот даже эти нюансы — это оккупация. "Борщ — русское первое", "колядки — русские песни", "герданы — русские украшения гайтаны". Русские, не имея ничего своего в истории и культуре, в национальной кухне, в национальной песне, в национальном творчестве, просто воруют наше.

А почитай историю РФ, то окажется, что все, где приставка "русское", это украденное европейское, польское, французское, украинское.

Мы должны защищать этот фронт. И все свои культурные и национальные ценности. Да, и даже борщ, колядки и горилку.

Воруя историю и культуру, национальную кухню и национальные традиции РФ не останавливается на том, чтобы дописать "русское" и просто перевести через гугл украинские слова. Она еще и опошляет это все.

И не только опошляет, а превращает в оружие пропаганды.

И вот это самое действенное оружие. Воздействие на массы через "культуру".

В ОРДЛО митинги всегда с песнями и плясками. Как в СССР. Пропаганда четко знает: хлеба и зрелищ.

Люди в ОРДЛО радуются, "ой, как много у нас культурных мероприятий", называя культурой выступление "Вороваек", детей, наряженных в пионеров или русских заробитчан преклонного песенного возраста типа "на-на".

Даже военизированные выступления, где дети и взрослые маршируют под победобесные песни, машут шашками и автоматами, бьют друг друга, в ОРДЛО называют "культурные мероприятия".

И все это нравится критическому большинству жителей ОРДЛО, военщина, воровайки, тюремный шансон, скоморохи.

Это их "культура". Митинги победобесия, портреты Сталина со священниками, благословляющими это действо. Тюремный шансон, как символ их мира. Пионеры в рясах. Стриптиз в пионерских галстуках.

Православные скрепы и сатанинские оргии. "Все смешалось в доме Облонских" (с).

ОРДЛО за годы оккупации имеет свою устоявшуюся милитари-лаптевую-серпастую "культуру", в которой нет места ни нам, ни Европе (мы для них укрофашизм, а остальной мир для них гей-европа). В ОРДЛО больше нет места Шопену, Леонтовичу, Баху, Марчуку, Шевченко, Лесе Украинке, Стусу, Шкляру, Симоненко (если это не коммунист), украинской песне, вышивке, книге, театру, музею.

В музеях ОРДЛО выставки-симулякры "Донбасс-Россия", "Донбасс-казачий край", "Донбасс-Новороссия".

В театрах идут спектакли про "героев-ополченцев", "донских казаков спасителей Донбасса", как "дети-пионеры" спасают мир.

В книгах, стихах и песнях ОРДЛО воспевание "повстанцев Донбасса", "борьба против укро-оккупанта".

Скажите, что после деоккупации будет с этим творчеством? С "союзами писателей республик, новороссий"? С работниками музеев, которые не стреляли, но убивали Украину и историю украинской Слобожанщины в оккупации? С вот этими "деятелями" культуры, народными лаптеногими хорами и ансамблями скоморохов в кокошниках?

Они же не стреляли. А уничтожение украинской культуры, так время было такое, выживали, как могли… Мы уже не заметили оккупации и уничтожения Украины в СССР, и вырастили поколения малороссов.

Чем ниже уровень культуры, тем меньше народ помнит свои корни, чем меньше знает свою историю, тем легче и незаметнее проходит оккупация.

В ОРДЛО РФ оккупировала все: территорию, сознание, историю, культуру, мову. И создала абсолютное гетто разрешенно-рекомендованных мероприятий. И люди, живущие там, реально не видят этой оккупации. Не видят своего обыдлячивания, деградации.

То, что создала в ОРДЛО РФ, оказалось приемлемым для критического большинства жителей, так как этот русский лаптеногий мир был всего лишь отображением их внутреннего.

"Русская культура" проросла там, где должна была прорости, семя аморальности и деградации упало в плодородную, подготовленную годами почву.

С 24 декабря по 6 января в ОРЛО проходило новогоднее "шоу", устроенное российско-коллаборционистами из клуба байкеров "Ночные волки", которые курируют "культуру" ОРДЛО.

Что ж, байкеры, это вроде бы хорошо. Вот в Канев каждый год съезжаются тысячи байкеров Украины и Европы. Мотофестиваль "Тарасова гора", один из самых ярких моментов наступающего лета.

С момента начала войны мотофестиваль проводится без файер-шоу и фейерверков. Уважение. Осознание. Культура.

Не оставляют за собой байкеры в Каневе и кучи мусора, пивных бутылок и шприцов. Не устраивают ДТП и пьяных драк. При массовом наплыве "не скрепных" "не товарищей" в кожанках и наколках, в Каневе не звучит мат, жаргон, милиция несет патрулирование в обычном режиме, а не совсем суровые байкеры всегда окружены сияющей от счастья детворой. Уважение. Осознание. Культура.

В ОРДЛО байкеры это всегда ДТП, пьяные драки, шприцы, мусор, а теперь еще и автоматы.

В ОРДЛО комендантский час, и вроде, как "на них нападают все войска мира", то есть люди живут в диком страхе обстрелов.

Новогоднее шоу взорвало Луганск дичайшим по уровню бабахов салютом, который именовали "пиротехническое шоу".

Многие, кто не знал про "шоу", реально наделали в штаны, та как уровень "бабаха" был воспринят людьми, особенно экс-опочленцами, как "укропы прорвали оборону и пошли в наступление".

Так как дозвонится в ОРДЛО по ОРДЛынскому оператору связи нереально, то полтора часа город находился в шоковом состоянии от страха "наступления".

Ну, ладно, можно сказать, что люди-байкеры, особенно русские, к войне привыкшие и не видят ничего страшного в том, чтобы накрыть прифронтовой город "шквалом фейерверков".

Это мания пострелять, шарахнуть пабагатому, но, чтобы все уписались от страха и "красоты" присуща любому русскомировцу, будь он байкер Луганска или домохозяйка Тернополя.

"Не моя война", "пабагатому", "а чтобы все знали, как мы богато живем" реально объединяющий мотив всех совков планеты.

Ладно, не будем ханжами, салют и фейерверк — привычное праздничное зрелище для всех стран, в которых нет национальной трагедии или войны.

Поэтому лугандонские разбабахи не будем усиленно поддавать критике. Могут себе позволить!

Кстати, богатый фейерверк здесь часть "культуры" и праздников с довоенных времен. Уважение к горожанам мэр должен был проявить, устроив на День города салют по-богатому. Уважение к шахтерам засчитывалось длинной и яркостью салюта на День шахтера.

Так что с пиротехническим шоу в ОРДЛО почти угадали, если бы не страх лугандонцев перед "укро-наступлением", которым их пугают уже 7 лет с экранов ОРДЛО-СМИ.

А вот дальнейшее шоу… Напомню, новогоднее шоу, как часть культурного представления, на котором присутствовало много детей и подростков…

Для спасения Нового года и Русской елки от фашистов из гей-Европы (ее олицетворяла Статуя Свободы, выкрашенная в зомби-раскраску) и укро-бандитов, Дед Мороз и Снегурочка вызвали на сцену бравых "героев-опочленцов" и русских богатырей.

"Опочленцы" с мишурой на шее, в камуфлированных скоморошьих одеждах и лаптях, в камуфляже, в рыцарских шлемах на голове, вылетели на сцену и стали там скакать, изображая "полки добра, идущие на защиту мира". Хотя больше это было похоже на брачный танец гиббонов, но то такое…

Потом напрыгавшись, они сняли рыцарские шлемы и начали их швырять об сцену, стараясь их разбить. Видимо, это что-то символизировало. Возможно, борьбу против рыцарства, доблести, как пережитков европейства, я не совсем поняла задумку режиссёра, но, то такое.

Гахнув шлемом об сцену, они вытаскивали из-за пояса или из-за пазухи шапку-ушанку со звездой и натягивали ее на голову. Видимо, она должна в боя их защитить сильнее, чем шлем.

После чего с криками: "Калинка-малинка! За родину! За Сталина!", опочленцы зачем-то агрессивно бросались на Деда Мороза и Снегурочку, видимо приняв их за врагов лугандонско-российского народа.

Над сценой развивались огромные российские флаги, и ни одного "республиканского". Видимо, чтобы напомнить, кто здесь власть, а "республики" до сих пор нет на глобусе самой РФ.

На сцене стояла огромная голова "а-ля Аленушка из Воронежа", которая символизировала русский дух, русский мир и русскую власть. Голова почему-то мужского пола, хотя Россия всегда показывалась женского пола, но это не важно.

Выпученные глаза расчлененки так и говорили: "боярка — зло". Голова была то ли отрублена, то ли фугасом снесло, то ли сама отпала от тела, но об этом сценарист как-то не упоминал. На фоне эпидемии сифилиса в Лугандоне, можно предположить, что распадением на органы, здесь никого не удивишь, поэтому оно выглядит органично.

Это мероприятие в ОРДЛО назвали "прорывом в культуре" и дали однозначный лугандонский Оскар.

Сюжет театрализованного представления для Лугандонии был создан лидером российского мотоклуба "Ночные волки" Александром Залдостановым.

Еще раз напомню: цивилизованные страны для ОРДЛО — враг. Они себя к ним не причисляют. Более того, это даже оскорбление "не фиг нам среди них делать, наше-это Россия".

Цивилизация для критического большинства жителей ОРДЛО — это нечто чуждое, страшное. Как, например, электричество для жителей Средневековья.

"Давайте решать цивилизованно" — для жителей ОРДЛО слова "красные тряпки". Могут на такое ответить "ты кого щаз геем (пπд@р@м) обозвал", ударить, и даже сдать в комендатуру, как классового врага.

Такая же дикая реакция на "общепринятые человеческие и моральные ценности". Это уже для жителей ОРДЛО, как проклятье и оскорбление. Почему-то их воображение выдает им странную картинку на эту фразу, которую они, дыша перегаром и слюной тут же выплевывают в лицо собеседника – "ты шо мне про пπд@р@в чешешь"…

Для критического большинства жителей ОРДЛО "общепринятые человеческие и моральные ценности", как и "культура" — это православие, скрепы, классовая борьба, расстрелы, доносы, лагеря, враги народа. То есть все ценности русского мира и советского человека.

Мы много уделяем внимание войне, как вооруженному конфликту и мало (и даже ничего) не говорим о конфликте ценностей, конфликте культур, конфликте социума.

А ведь это есть. Это существует.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.