Как обжаловать заключение ВВК во время мобилизации и какие нюансы нужно знать: разъяснение

В Украине идет всеобщая мобилизация мужчин 18-60 лет, которых после вручения повестки и уточнения военно-учетных данных отправляют на прохождение ВВК. На выводы последней часто жалуются военнообязанные, имеющие проблемы со здоровьем, поэтому интересуются, можно ли их обжаловать.

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По словам юриста Ильи Шипко, это можно сделать. Он назвал сроки для такого процесса, но в то же время подчеркнул, что в таком случяе мужчину все равно могут мобилизовать.

Заметим, что заключение военно-врачебной комиссии формируется после прохождения кандидатом на мобилизацию медкомиссии. В нем указаны сведения о состоянии его здоровья и пригодности к военной службе.

Обжаловать вывод ВВК можно двумя способами:

– обратившись к ВВК высшего уровня или к центральной ВВК. В жалобе военнообязанный должен подробно описать все моменты, с которыми он не согласен, а также предоставить необходимые документы по его состоянию здоровья;

– обратившись в суд. В таком случае в порядке административного судопроизводства следует подать в инстанцию исковое заявление, к которому также прилагаются все объяснительные и подтверждающие документы.

Для того чтобы обратиться в суд для обжалования заключения ВВК, дается полгода со дня его получения, если процедура будет проходить в административном порядке. Если же мужчина будет оспаривать его в ВВК высшей инстанции, то – три месяца со дня получения документа и по результатам рассмотрения обращения.

"Но даже во время обжалования постановления ВВК военнообязанного могут мобилизовать", – констатировал юрист.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько в Украине будет продолжаться мобилизация и каких кадров сегодня больше всего не хватает в ВСУ. Также было объяснение, могут ли снятого с воинского учета мужчину не выпустить за границу во время военного положения.

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