Как не переесть за новогодним столом: медики дали советы

Праздники, тем более затяжные, становятся настоящим испытанием для организма, потому что из-за хаотичного приема пищи нарушается режим работы органов пищеварительного тракта. Чтобы избежать проблем со здоровьем, медики дали рекомендации украинцам, как правильно встретить Новый год.

Специалисты рекомендовали в новогоднюю ночь налегать на овощи, рыбу, фасоль, куриное филе. Об этом сообщает "Укринформ". В частности, диетолог-терапевт Юлия Паровозник посоветовала не встречать праздник с голодным желудком, а обязательно перед этим позавтракать и пообедать.

Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, что организм ночью не спит, если не спит сам человек, а потому, все съеденное перерабатывается. Однако, если человек при этом мало двигается, то все "лишнее" уйдет в жир, предупредила она.

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Даже если человее переел один раз, организм оказывается во власти стресса, и в этой ситуации он вынужден защищаться и начинает "делать запасы про запас".

Наконец, отметила Пахирко, "отработать утром в спортзале" съеденное накануне за столом не выйдет. по ее словам, ночью человек съедает около 1500-2000 ккал, а за одно занятие в спортзале человек может потерять около 300-400 ккал.

"Это означает, что для того, чтобы отработать новогодний стол, надо позаниматься около 5-6 часов", – сказала она.

Также специалист призвала не верить в распространенный миф о том, что разгрузочный день может очистить организм от всего лишнего. При этом она призвала на второй день после праздника "жить привычной жизнью".

Диетолог Андрей Маковецкий дал ряд рекомендаций, как снизить калорийность за праздничным столом. В частности он посоветовал:

вместо хлеба есть зерновые хлебцы;

заменить консервированный горошек на замороженный;

уменьшить количество масла;

отказаться от кремового торта;

использовать нежирный майонез.

Со своей стороны в Минздраве отметили, что и за праздничным столом следует:

есть больше овощей и фруктов;

есть небольшими порциями;

отказаться от дегустации в большом количестве незнакомых продуктов;

выбирать нежирные блюда;

пить больше воды и отказаться от сладкой газировки;

не садиться за сладкий стол сразу после основного.

Утром же следует начать свой день со стакана воды, можно сделать витаминный смузи, через 40 минут позавтракать и добавить в свой рацион йогурт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, во сколько обойдется новогодний стол для украинцев.