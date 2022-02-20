Как найти любовь в приложении для знакомств: названа 'выигрышная' фраза

Люди, которые указывают, что вакцинированы от коронавируса, имеют больше шансов найти свою половинку в приложениях для знакомств. В большинстве из них отметка о вакцинации попала в топ самых популярных.

Соответствующие данные из приложений, которые популярны в западных странах, собрали в материале Daily Mail. К примеру, Hinge показало, что одинокие люди, сообщившие в своем профиле о том, что сделали прививку, получили на 30% больше совпадений, чем те, кто об этом не говорил.

Аналогичным образом Plenty of Fish, которым пользуются более четырех миллионов человек, обнаружило, что 37% одиноких британцев считают вакцинацию "желательной" при поиске кого-то для свиданий.

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Данные, опубликованные Grindr, крупнейшим в мире приложением для ЛГБТ, также показали, что "значок вакцинации" входит в тройку самых популярных, которые пользователи могут прикрепить к своим профилям.

Тренер по свиданиям Хейли Куинн объяснила это так: "Открытость в отношении вашего статуса вакцинации имеет положительные ассоциации, например, что вы социально сознательны и ответственны".

Возможно, сыграло свою роль также то, что у вакцинированных есть больше возможностей устроить свидание в период карантина, ведь во многих странах отсутствие данных о прививке равно недопуску в общественные места.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, что ходил на свидания с девушками, с которыми познакомился в приложении Tinder, но встречи оказались неудачными.