'Как мы вас ждали!' Появилось видео, как на Черниговщине местные жители встречали ВСУ

В Черниговской области жители одного из населенных пунктов с огромной благодарностью встретили Вооруженные силы Украины. Они также предлагали нашим воинам угощения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Там опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что наши воины вошли в населенный пункт. Их с огромной радостью встречают местные жители, они предлагали военным еду.

Видео дня

"Как же мы вас ждали", – говорили люди.

Один из жителей поселка сказал, что оккупанты ездят пьяные на "Жигулях".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники ранее освободили от российских оккупантов три села в Херсонской области. В частности, они зачистили от захватчиков Орлово, Заградовку и Кочубеевку.

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