Вернулся ночью домой. Двое суток держали границу Польши с Белорусью. Не прошла ни одна груженая товаром фура в Россию. Акция продолжается. Вернулся, чтобы доставить "подельников" назад, в Познань. Им сегодня на работу.

Друзья просят поделиться эмоциями. Эмоций не передать словами. Лица украинских девушек, как всегда прекрасны. Давно не видел таких вдохновленных глаз. Много молодежи. Многие девчонки пересекли украинско-польскую границу, чтобы принять участие в акции.

Мужчины с суровыми лицами. Все спортивного сложения. Думаю многие приехали для охраны миссии. Я знаю эти типажи. Они внешне абсолютно спокойны, а внутри – абсолютно решительны. Острый взгляд. Пасут обстановку. Из тех, кто не может найти себе применения в эти дни в Польше. Хорошо их понимаю, самого рвет изнутри.

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У ночного костра парень с Львовщины. Закарпатский типаж. Короткая стрижка, карие глаза. Уверенное лицо. В первый же день побежал в украинское консульство. Отказали взять в ВСУ. Нет военной специальности или боевого опыта. Говорит – в тероборону только по месту прописки. А у меня село тихое, там никогда ничего не будет. Решил остаться, может здесь чем-то пригожусь. Это типичная история. Таких много.

Группа промышленных альпинистов с Франковщины. Крепкие спокойные ребята. Таких сложно вывести из себя. Хорошо знаю эти типажи. С такими строили дома в Киеве. Физически сильные. Умеют всё. От борща до починки атомной подлодки. В их глазах спокойная решимость. Не позавидовал бы тем, кто будет с ними воевать. Они считают неумехами тех, кто не может забить и разделать свинью. А любую работу они делают качественно, с напевом.

Я вез трех первых согласившихся из Познани. 500 км в одну сторону. Было о чем поговорить. Знаем друг друга давно. Но лишь сейчас я понял, что все они из оккупированных территорий ДНР и ЛНР. У каждого были свой домик с вишневым садом, свои любимые городские скверы и улочки. Были. Осталась у каждого открытая рана на сердце. А в сердце – цветущая Украина до прихода "русского мира". Поэтому откликаются первыми.

Друзья, кто хочет еще увидеть Украину в цвету! Поддержите акцию! Перекрывая кислород Путину, мы спасаем жизни наших солдат, женщин и детей! Друзья, все кто меня знает! Это наш гражданский долг! Знаю, что работа, семья и прочие вещи. Но жизнь хотя бы одного спасенного ребенка стоит наших неудобств! Собираемся и едем стоять! Ваши работодатели поймут! Польские врачи поддержат больничными, зная где сейчас ваше сердце! Вперед!

Очень прошу репост!