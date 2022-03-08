Как ликвидировать Церковь Путина-Кирилла в Украине правовым путем, или Церковь должна быть с народом!
Как ликвидировать Церковь Путина-Кирилла в Украине правовым путем, или Церковь должна быть с народом!
Как известно, глава Русской православной церкви Кирилл на днях ОСВЯТИЛ ВОЙНУ Путинской России против УКРАИНЫ.
Вчера один из реальных руководителей Украинской православной церкви Московского патриархата, наместник Киево-Печерской лавры Павел ОФИЦИАЛЬНО поддержал Кирилла и отказался от идеи разрыва с РПЦ Путина-Кирилла.
Более того, местные священники, которые требовали официально разорвать связи с РПЦ - Церковью ВОЙНЫ - осудили областные религиозные советы УПЦ МП.
Учитывая это и принимая во внимание действующий Закон об обеспечении ответственности лиц, осуществляющих КОЛОБОРАЦИОННУЮ деятельность, что предусматривает правовые основания для ликвидации религиозных организаций, предлагаю:
- органам местного самоуправления ОФИЦИАЛЬНО предупредить местные религиозные общины Московского патриархата и дать им 7-дневный срок для РАЗРЫВА с РПЦ и соответственно ПЕРЕРЕСТАЦИЮ;
- в случае невыполнения такого решения местным властям применять нормы Закона о ликвидации таких религиозных организаций за колаборационную деятельность.
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