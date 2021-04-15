Как изменились тренды в питании украинцев во время пандемии COVID-19: директор Nielsen Ukraine дала ответ

С начала пандемии COVID-19 украинцы стали больше заботиться о здоровье и выбирать продукты здорового питания. В частности, в продуктовой корзине появилось больше свежих овощей и фруктов, а также молочных продуктов.

Об этом рассказала коммерческий директор компании Nielsen Ukraine Снежана Абдуллина во время прямого эфира "Тренды здорового перекуса", который транслировался на Facebook-странице украинского производителя молочной продукции "Славяночка".

По ее словам, за год пандемии украинцы "переломили" осознание того, что такое здоровье и поняли, что это не только спорт, но и сбалансированность и разумный подход к тому, как и что потреблять.

"Если смотреть на долгосрочный тренд, то последние 10 лет мы постоянно констатировали, что в топ-5 переживаний украинцев входит здоровье. Тогда они ассоциировали заботу о здоровье с очень базовыми вещами – больше проводить времени на свежем воздухе, не есть вредные продукты и на этом и все. Но в 2021 году украинцы стали очень осознанно подходить к заботе о здоровье – ментальном, социальном, об иммунитете, здоровых привычках, в частности, привычках питания", – рассказала она.

Пандемия, по словам Абдуллиной, сформировала новые приоритеты при выборе привычных продуктов – потребители больше поддерживают продукты, отвечающие идеи сознательного потребления.

Так, корзина потребителя во время пандемии изменилась следующим образом: у 63% граждан в корзине появились свежие фрукты, овощи, мясо, рыба, 61% украинцев обязательно покупали молочные продукты (масло, йогурт, молоко), 27% – соки, 26% – минеральную воду, 7% – фруктовые снеки и злаковые батончики.

Также Абдуллина назвала категории продуктов, которые украинцы начали покупать во время пандемии коронавируса: 16% – органические, 12% – без сахара, 12% – вегетарианские, 10% – на растительной основе, 9% – натуральные продукты, 13% – продукты украинского производства .

"Украинцы даже в тех категориях, которые ассоциируются больше с чем-то вкусненьким, чем здоровым, искали вкусные, но более здоровые альтернативы", – рассказала эксперт.