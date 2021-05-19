Как 'Большая стройка' меняет приемные отделения: пример Балаклеи

Массовая реконструкция и переоснащение приемных отделений по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" позволит сразу предоставлять пациенту широкий комплекс услуг.

Об изменениях на примере больницы в Балаклее рассказывает Харьковская ОГА. Приемное отделение Центральной клинической районной больницы Балаклеи при реконструкции расширили до 900 кв м, благодаря чему появились дополнительные палаты, операционная и кабинет ургентной лаборатории.

Оперативная диагностика и возможность быстро оказывать помощь позволит спасать жизни.

"Пока человек будет оформлять историю болезни, будут готовы два клинических анализа, которые являются базовыми и необходимыми всем пациентам, которые госпитализируются, независимо от диагноза. Это позволит быстрее проводить диагностику и лучше лечить пациентов", – говорит директор больницы Марина Руденко.

Кроме того, в приемном отделении появился бокс для заезда "скорых" и инфекционный бокс для пациентов, которых необходимо изолировать. В отделении полностью заменили системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, укрепили стены и фасад, сделали ремонт и заменили мебель.

Также отделение получило новое медицинское оборудование, в том числе – современный рентгеновский аппарат. Как следствие, больница заключила дополнительные договоры с Национальной службой здоровья.

"У нас было 16 пакетов услуг, сегодня уже на 18 пакетов заключены договоры. И у нас есть основания еще более расширять спектр помощи нашим пациентам, учитывая и ремонтные работы, и оборудование, которое мы получили в рамках "Большого строительства", – говорит директор больницы.

Как сообщал координатор "Большого строительства", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского будет отремонтировано и модернизировано 177 приемных отделений.