Адвокаты с сомнительной репутацией пытаются прикрыть свои злоупотребления 'защитой национальных интересов': что о них известно

Во вторник, 29 августа, состоится пресс-конференция на тему "Факторы в деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины, представляющих опасность для жизненно важных национальных интересов государства". Ее анонсировал Interfax.

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Участниками пресс-конференции с громким месседжем о "защите национальных интересов" станут трое адвокатов: Артем Донец, Лариса Криворучко и Богдан Племянников. На деятельность этих юристов регулярно жалуются как их коллеги, так и судьи.

Первая из троицы – адвокат Лариса Криворучко – широко известна защитой нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который выбрасывал из машины обвинительный акт по делу о взяточничестве на закупках для житомирской больницы.

Отстаивая его интересы, Криворучко в свое время заявила, что все прокуроры САП "незаконны", а Александр Турчинов в 2014 году захватил власть.

Из открытых источников известно, что квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры разных регионов открыли по ней около пяти дисциплинарных производств.

Так, дисциплинарные производства против Криворучко были начаты по жалобам разных судей на то, что адвокат систематически не приходит на заседание, ведет себя вызывающе, повышает голос и оскорбляет других участников судебных разбирательств. Таким образом, она, вероятно, пытается затянуть судебные разбирательства и оказывать давление на судей и оппонентов.

К тому же, согласно данным Единого реестра адвокатов, 12 июня ее право на занятие адвокатской деятельностью было приостановлено. Впрочем, в соцсетях она продолжает распространять информацию о предоставлении услуг адвоката, хотя не имеет права предоставлять их согласно законодательству.

Примечательно, что по информации, распространяемой самой Криворучко, она пытается оказывать давление и на Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, которая 31 августа должна рассмотреть ее жалобу на приостановление адвокатской деятельности.

В частности, она распространила сообщение в котором утверждает, что "направила официальное обращение, в котором "приглашает" "военного комиссара Подольского района города Киева" (похоже, адвокатка не знает, что в Украине с прошлого года нет военкоматов и военнослужащих), "для вручение повесток мужчинам-членам ВКДКА разных регионов, которые, возможно, скрываются от военкоматов их регионов".

При этом параллельно сама адвокатка распространяет информацию, что заседание ВКДКА будет проходить онлайн (что вызывает у нее удивление, хотя о такой возможности было публично объявлено после начала полномасштабного вторжения РФ). Таким образом ее обращение к "военному" выглядит как попытка потратить время должностного лица.

Еще одним участником пресс-конференции станет адвокат Богдан Племянников, который "представляет интересы" Криворучко во время рассмотрения дисциплинарных производств против нее, а также иногда ведет общие дела в судах. Судьи, равно как и на Криворучко, жалуются на Племянникова за "прогулы" заседаний и другие проявления неуважения. В квалификационно-дисциплинарных комиссиях адвокатуры против него открыто по меньшей мере два производства (см. ответ ВКГКА на запрос,докройте до конца страницы).

Третий участник мероприятия – адвокат Артем Донец, также являющийся фигурантом дисциплинарных производств.

Не менее интересна и фигура четвертого участника мероприятия – Сергей Медяник, который в анонсе указан как "эксперт". Он позиционирует себя как журналиста, хотя к его " журналистской деятельности " ранее уже неоднократно возникали вопросы.

Учитывая такие "кейсы" указанных адвокатов, они если и пытаются "защитить интересы", то разве что собственные, и отнюдь не национальные. Досадно, что в стране, где уже полтора года идет полномасштабная война, есть люди, которые готовы не просто тратить деньги и ресурсы на такие, мягко говоря, сомнительные меры, но и фактически препятствовать нормальной работе государственных органов, загружая их своими бессодержательными жалобами. и демонстрируя откровенное неуважение к их деятельности.