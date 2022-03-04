Кадыровцы захватили ядерные объекты и убили ответственных за безопасность сотрудников, – Арахамия

Прослушивание новости на данный момент не доступно

На захваченных ядерных объектах Украины руководят кадыровцы. Они убили сотрудников, которые учились годами и контролировали ядерную безопасность.

Об этом сообщил на брифинге во Львове глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подтвердил, что конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты.

Напомним, российские оккупанты 4 марта ночью начали обстреливать Запорожскую АЭС. Есть попадание в один из энергоблоков, также на территории станции начался пожар. Подробнее читайте в нашей онлайн-хронике.

Как сообщал OBOZREVATEL, если из-за обстрела российских оккупантов произойдет взрыв на Запорожской АЭС, последствия ощутит на себе Россия.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!