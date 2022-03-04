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Кадыровцы захватили ядерные объекты и убили ответственных за безопасность сотрудников, – Арахамия
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На захваченных ядерных объектах Украины руководят кадыровцы. Они убили сотрудников, которые учились годами и контролировали ядерную безопасность.
Об этом сообщил на брифинге во Львове глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подтвердил, что конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты.
Напомним, российские оккупанты 4 марта ночью начали обстреливать Запорожскую АЭС. Есть попадание в один из энергоблоков, также на территории станции начался пожар. Подробнее читайте в нашей онлайн-хронике.
Как сообщал OBOZREVATEL, если из-за обстрела российских оккупантов произойдет взрыв на Запорожской АЭС, последствия ощутит на себе Россия.
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