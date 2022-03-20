'Кадыровцев', убитых на Днепропетровщине, будут хоронить в свиных шкурах, – заммэра

Днепропетровщина наряду с другими регионами Украины готова дать отпор российским оккупантам. Больше всего в области ждут распиаренных бойцов из "армии Кадырова".

Оккупантов, которые приедут в Украину из Чечни и погибнут здесь, в Днепропетровской области обещают похоронить "в свиных шкурах". Такое заявление на своем телеграм-канале "Разбитая гармошка Костромы" сделал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Официально. Решение принято. Все кадыровцы убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут там на "небе". Твари", - написал Лысенко.

Видео дня

Канал, на котором появилось указанное сообщение, был назван в честь колоссальных потерь, которые уже понесли десантники из Костромы на территории нашей страны. Кроме рядового состава был ликвидирован замкомандира 331-го костромского полка ВДВ. Он уже приезжал в Украину в 2014 году - и участвовал в расстреле украинских военных под Иловайском в так называемом "зеленом коридоре".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кадыровцы сбежали из Украины в Чечню, потеряв на войне сотни солдат. В сети также появилось видео, как "армия Кадырова" позорно бежит с поля боя, испугавшись обстрела со стороны ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!