Кадры с плачущим украинским мальчиком в польском пункте пропуска потрясли мир: о его родителях ничего не известно

Сеть растрогал ролик с украинским мальчиком, который плачет, идя на фоне остальных людей, ставших вынужденными беженцами из-за начатой РФ войны. Ребенка, о родителях которого ничего неизвестно, заметили на границе с Польшей в пункте пропуска Медика.

Кадры стали вирусными среди иностранцев – их опубликовали почти все западные СМИ. А самого маленького украинца уже даже рисуют (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На видео мальчик лет пяти – напуганный и уставший. Он тепло одет, а в руках держит только пакет с игрушкой и что-то сладкое. Ребенок решительно идет вперед и плачет, затем останавливается, смотрит сначала под ноги, а потом перед себя. На этом кадры обрываются.

Видео дня

Британский канал Sky News отмечает, мол, неизвестно, был ли этот ребенок сам. Украинский нардеп Алексей Гончаренко, распространивший ролик в своем Telegram-канале, подчеркнул, что земляки должны найти хоть какую-то информацию о мальчике и его родных.

Сам мальчик уже стал и героем рисунков о реалиях войны в Украине. Такой нарисовала грузинская художница Нэнси Воланд – на постере он несет в пакете "надежду" на фоне жатвы и звездного неба в цветах флага Украины.

"Я совсем не умела рисовать. Не знала, как вместить все зло и печаль этой войны в одно фото, но сегодня утром наткнулась на видео этого малыша. Для скольких детей не сняли видео, мы не знаем, а в это время они будут тратить свои надежды и мечты вот в таких парках", – написала в Facebook автор.

Пользователи сети попросили помочь этому ребенку. В посте под видео, опубликованном в Twitter корреспондентом CNN Джошом Кэмпбеллом, люди писали, что кадры с украинским мальчиком разрывают им сердце.

"Он был один", "Он шел впереди взрослых, поэтому не думайте, что он был один – но эти сцены все равно расстраивают меня", "Бедный ребенок. Это разрывает сердце", "Он выглядит таким уставшим, испуганным, шокированным. Каждый раз, когда я вижу это, оглядываюсь в поисках его мамы или взрослых, с которыми он находится, и не могу их найти… Подумать, что всего несколько дней назад у этого милого ребенка был дом и нормальное детство", "Это меня опустошило, сломало", "Ой, помогите ему, пожалуйста...", "Я расплакался. Просто ужасно", "Это сводит меня с ума и я хочу уничтожить тех, кто смел причинить людям эту боль", – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-летний мальчик из Запорожья самостоятельно перешел границу Украины со Словакией. Он был с паспортом и телефоном на руке, там его встретили местные волонтеры. Родители ребенка остались в Украине.

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