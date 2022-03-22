'К Лысой горе добавилось новое место для фестивалей': Арестович рассказал о потерях оккупантов в Чернобаевке

Оккупанты в Чернобаевке на Херсонщине понесли новые потери. В частности, ВСУ поразили боекомплект "Смерча", из которого враг начал обстреливать Николаев.

Об этом во вторник, 22 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем Facebook. Он рассказал, что ночью оккупанты из района аэродрома в Чернобаевке начали залпы "Смерчами" по Николаеву и ВСУ в ответ им "малость насыпали".

"В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", – сообщил Арестович.

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На этом неудачи врага не закончились. Так, днем 22 марта оккупационные запустили ракету ПВО. Последняя пошла вверх, перевернулась и "упала вниз точно на скопление техники", рассказал советник главы ОП.

"Короче, Чернобаевка 7,5. В общем, у меня обращение к украинским ведьмам и ведуньям. Девочки, во-первых, так держать. Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей", – сыронизировал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ в Чернобаевке в 8-й раз уничтожили оккупантов РФ, которые, несмотря на череду поражений, продолжают подвозить туда личный состав и технику. По этому поводу пользователи сети шутят о том, что Netflix пора уже выпустить сериал.

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