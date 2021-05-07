К 15-летию Фонда Рината Ахметова снимут цифровой мини-сериал

Короткометражные видеоролики для диджитал-площадок расскажут об основных и самых масштабных проектах Фонда, в том числе – "Борьба с COVID-19 в Украине", "200 скорых для Украины", программы "Гуманитарный Штаб Рината Ахметова" и "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!".

Работает над мини-сериалом креативное агентство STRILA.

"Рабочее название сериала – "Сила Помощи одного человека". Каждая серия – до трёх минут, основана на реальных событиях. Герои каждой серии – собирательные образы, которые впитали в себя десятки, сотни, а иногда и тысячи историй наших благополучателей, волонтеров и партнёров", – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда.

По словам создателей сериала, особенно драматичным получился мини-фильм о Гуманитарном Штабе Рината Ахметова. Это крупнейшая программа Фонда, которая начала свою работу в 2014 году, сразу после начала вооруженного конфликта на Донбассе. За 2014-2020 годы благодаря этой программе лекарства и продуктовые наборы получили 3,5 млн жителей Донбасса. Гуманитарный Штаб помог предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе. В 2020 году программа была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Запуск сериала запланирован на май-июнь 2021 года на диджитал-площадках Фонда в Фейсбук и YouTube.

О том, как проходили съемки, смотрите в фоторепортаже.