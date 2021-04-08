Йом а-Шоа: 8 апреля отмечается День памяти жертв Холокоста

В четверг, 8 апреля, во всем мире отмечается День памяти жертв Холокоста, известный также под названием Йом а-Шоа.

В этот день в Израиле и других государствах чтят память 6 миллионов евреев, уничтоженных во время Холокоста, а также вспоминают о Еврейском движении сопротивления тех времен. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и историях памятного дня.

История Йом а-Шоа

После обретения в 1948 году независимости Израилем в стране развернулась дискуссия о выборе даты для увековечивания памяти евреев, уничтоженных нацистами.

12 апреля 1951 года парламент Израиля Кнессет принял резолюцию о провозглашении Дня памяти Катастрофы и героизма 27 нисана (месяц еврейского лунно-солнечного календаря) – на шестой день после окончания Песаха и за неделю до празднования Дня Независимости.

Такой порядок дат служит символом пути еврейского народа к возрождению. В 2021 году Йом а-Шоа выпадает на 8 апреля.

Как известно, 27 января, в годовщину освобождения Освенцима, также отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, учрежденный ООН.

Обувь на берегу Дуная – величайший мемориальный памятник жертвам Холокоста. Будапешт, Венгрия Unsplash

Как отмечается День памяти жертв Холокоста Йом а-Шоа

Йом ха-Шоа в Израиле – национальный день траура, в честь которого организовывают памятные мероприятия и церемонии. В части синагог проходит особая служба с поминальной молитвой Изкор и зажиганием шести мемориальных свечей в память о шести миллионах погибших во время Катастрофы европейского еврейства.

Официальная памятная церемония проводится в Мемориальном центре Катастрофы в Иерусалиме – Яд ва-Шем.

Мемориал убитым евреям Европы в Берлине Unsplash

Кроме того, в 10 часов утра в Йом ха-Шоа по всей стране звучит сирена, во время которой граждане двумя минутами молчания чтят память погибших.

Евреи из диаспоры отмечают Йом ха-Шоа в синагоге или в общине, устраивают проходят встречи с пережившими Холокост или их потомками, презентации фильмов и других тематических проектов.

С 1998 года проходит "Марш живых" – шествие от Освенцима до Биркенау, крупнейшего комплекса концлагерей Второй мировой войны. Также в этот день молятся о том, чтобы времена гибели и ужаса никогда не повторились вновь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал 300 тысяч важных документов 20-го века. Цель проекта – обновить состав населения Киева до, во время и после войны.