Известный в Одессе художник умер из-за коронавируса

Виктория Довгань Общество 12:40, 4.01.2021 Обновлено: 12:54, 4.01.2021

В Одессе из-за осложнений коронавирусной болезни умер заслуженный художник Украины, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Сергей Лозовский.

Как пишет "Думская", мужчине было 57 лет. Его не стало 1 января, а прощание и похороны прошли 3 января. Лозовский прославился как живописец-пейзажист.

От коронавируса умер художник Сергей Лозовский.
"Думская"

За свою жизнь он успел организовать три персональных выставки, а также поучаствовать в нескольких групповых. Кроме того, работы художника являются частью экспозиции многих музеев Украины и известны в среде зарубежных искусствоведов. Что касается педагогической деятельности Лозовского, то ей он посвятил более 35 лет.

Сергей Лозовский был живописцем-пейзажистом.
"Думская"

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