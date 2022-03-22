Израильский полевой госпиталь во Львовской области принял первых пациентов

В Украине развернули израильский военно-полевой госпиталь в городе Мостиска, недалеко от Львова. Его назвали "Кохав Меир" (Звезда Меир) в честь уроженки Украины, одного из величайших премьер-министров в истории Израиля, Голды Меир.

Еще на прошлой неделе транспортной авиацией было доставлено оборудование для военно-полевого госпиталя, переданного Украине правительством Государства Израиль в рамках гуманитарной помощи. Уже сегодня, 23 марта, он начал принимать первых пациентов.

В госпитале открыт приемный покой и ургентное отделение для оказания первой помощи пострадавшим, родильное, терапевтическое и педиатрическое отделения. Под руководством израильских ведущих медиков персонал госпиталя займется неотложным лечением украинцев.

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Кроме того, планируется развернуть большое поликлиническое отделение, где израильтяне будут принимать амбулаторных пациентов, не нуждающихся в срочной госпитализации, и лабораторно -диагностический блок.

На месте уже находятся более 85 медиков, и это количество будет только увеличиваться.

Израильтяне, как и граждане всего цивилизованного мира, не могут оставаться в стороне от трагедии, происходящей в самом центре Европы.

В дополнение, в Молдове, на границе с Украиной также израильскими медиками развернут пункт ургентной помощи беженцам из зоны боевых действий. Любой гражданин Украины может получить здесь первую медицинскую помощь и консультацию известных на весь мир израильских врачей.

Для всех вопросов по оказанию медпомощи в этих госпиталях можно обращаться по телефону координатора израильской стороны: +380965566299

Доктор Михаил Сегал

Старшей координатор волонтер Роман Гольдман

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