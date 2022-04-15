Израильские врачи спасают в Чернигове раненую девочку

Израильские врачи продолжают оказывать украинцам медицинскую помощь в городах, пострадавших от российской агрессии. В рамках гуманитарного проекта "Фрида" совместные украинско-израильские мобильные медицинские бригады в очередной раз прибыли в разрушенный Чернигов, где только в течение одного дня было принято более 300 жителей города, находящегося под массированным обстрелом. Пострадавшие люди смогли получить не только экстренную медицинскую помощь, но и жизненно необходимые лекарства.

"Это уже второй наш приезд в прифронтовой Чернигов, нуждающийся в постоянной медицинской помощи. И, конечно - не последний! Сейчас мы увеличиваем количество медицинских бригад, дополнительно привлекая десятки врачей-волонтеров, которые будут оказывать активную помощь городам, наиболее пострадавшим от военных действий", – заявил организатор гуманитарного проекта "Фрида", представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

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В этот раз вместе с медицинской бригадой город посетил главный раввин Украины Моше Реувен Асман, который передал жителям Чернигова гуманитарную помощь, собранную еврейской общиной Украины.

Самым ярким моментом стало спасение пострадавшей от обстрела 10-летней Даши. Девочка получила множественные осколочные ранения обеих ног и находилась в тяжелом состоянии. Ребенка экстренно доставили в больницу, Даше требовалась сложная операция.

"Черниговские хирурги оперировали девочку, когда в больнице из-за постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов отключилось электричество. Ургентную помощь девочке оказали на месте. Но теперь, чтобы ребенок смог вернуться к полноценной жизни, требуется целая серия операций", - разъяснил Марк Невяжский, участник гуманитарной миссии, представитель Украинско-израильской независимой ассоциации.

Пострадав от прямого попадания снаряда в дом, маленькая Даша долго не могла быть эвакуирована для лечения. Тяжелые обстрелы города не позволяли ни одной машине скорой помощи даже приблизиться к городу. Но теперь, усилиями врачей гуманитарной миссии Даша вместе с родителями эвакуирована в израильский военно-полевой госпиталь, развернутый для помощи пострадавшим украинцам во Львове.

Роман Гольдман который участвовал в эвакуации ребенка подчеркнул что эвакуация продолжалась более 16 часов, но теперь девочка в безопасности под присмотром израильских медиков.

Уже завтра она отправится дальше, в знаменитую израильскую детскую клинику "Шнайдер", где бесплатно будут проведены операции и реабилитационно-восстановительное лечение.

Напомним, что медицинский гуманитарный проект "Фрида" стартовал в начале апреля. В рамках гуманитарного проекта оказывается медицинская помощь мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на территории Украины. Его реализация осуществляется совместно с еврейской общиной, при поддержке главного раввина Украины и Украинско-израильской независимой ассоциации (UIIA).