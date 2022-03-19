Израиль передаст Украине четыре бронированных 'скорых' и 230 тонн гуманитарной помощи. Фото

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Израиль передаст Украине, против которой Россия 24 февраля развязала полномасштабную войну, бронированные автомобили скорой помощи. Также наша страна получит сотни тонн гуманитарной помощи.

Об этом в Facebook сообщает Центр стратегический коммуникаций и информационной безопасности. Грузы намерены доставлять самолетами через воздушный мост (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, изначально планируется перебросить 230 тонн гуманитарной помощи, которая была собрана гражданами Израиля.

Затем будут переданы четыре бронированных амбуланса (автомобили скорой помощи), которые позволят безопасно эвакуировать раненых и пострадавших из зон боевых действий.

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Отмечается, что эти автомобили уже прошли проверку в зонах военных конфликтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский министр иностранных дел заверил, что его страна не станет местом для обхода санкций, введенных против России.

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