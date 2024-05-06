Изменение модели бронирования станет вызовом для власти, – Магда

Проведение эффективной мобилизации является ключевым вызовом для действующей власти, ведь бронирование по уровню зарплаты провоцирует рост социальной напряженности в украинском обществе и подрывает доверие к власти.

Об этом написал директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Я уже писал о "зарплатной" модели, которая предусматривает бронирование только для тех, кто зарабатывает более 35 тысяч, объясняя, почему она провальна. Примечательно, что к этим доводам (конечно, не только к ним) прислушались в Верховной Раде, откуда сообщили, что сняли с рассмотрения перспективу введения "налога на страх". Однако, как выяснилось, в правительстве за эту идею до сих пор держатся. Причем лоббируют ее, как ни абсурдно, премьер Денис Шмигаль и его первая заместитель, министерша экономики Юлия Свириденко. Напомню, что это люди, которые должны защищать и развивать экономику, а не людей с высокими зарплатами", – отметил Магда.

Он подчеркнул, что подобная избирательность в итоге будет дорого стоить этим чиновникам, ведь в Украине более половины работающих имеет зарплату 20 тысяч гривен и меньше, а более 35 тысяч гривен – всего 10%.

"Предлагая "налог на страх", руководители правительства провоцируют рост социальной напряженности в истощенном войной украинском обществе. Это, мягко говоря, недальновидно. Не проще ли сохранить существующую схему бронирования, которая хоть и не идеальна, но доказала свою эффективность?", – резюмировал Магда.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.